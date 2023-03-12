陸印兩市場需求回溫 法人喊買這檔318元

線性元件將進入產業上升期 法人喊買這檔目標價318元

傳動元件大廠上銀(2049)今年前二月合併營收34.5億元，雖然還是年減28.8%，但近期股價獲本土法人青睞，一度來到272元的波段新高；法人認為，線性滑軌與滾珠螺桿庫存回補需求最快將於今年第二季浮現，預估第四季線性元件產業將反轉進入產業上升期，給予上銀「買進」評等，最高目標價318元。

上銀今年前二月營收較去年同期下滑28.87%，不過，董事長卓文恒認為，去年底原本預期今年景氣較為悲觀，但目前感覺有好轉跡象，訂單能見度相較去年第四季2.5個月拉長到3.5個月，現階段應該是谷底，預期慢慢轉佳。

元大投顧出具最新研究報告指出，上銀約有85-90%營收來自線性元件，工具機訂單約占線性元件25-30%市場，看好歐美經濟將持續轉佳，且大陸工具機產業將受惠解封後工業生產需求，大陸、歐洲將帶動後續工業資本支出需求，上銀大陸、歐洲營收占比分別約為70%、20%，將有利其優先其他線性元件復甦。

元大投顧指出，上銀目前商品交期為正常水準約1-2個月，較去年第三季交期3-6個月，已明顯縮短，且目前線性元件領導廠商訂價趨穩定，顯示高端產品需求逐漸回升，預估今年第四季進入產業上升期，線性元件價格亦將有望於第四季進入產業上升期開始調升，有助公司後續毛利提升。

元大投顧認為，線性元件產業將於今年第三季落底，並於第四季反轉進入產業上升期，明年表現將大幅優於今年，因此給予上銀「買進」評等，目標價294 元。

凱基投顧也指出，近期對台灣工具機業者訪查顯示，大陸訂單相較於農曆年前的水準已增加10-20%，而印度等新興經濟體的需求亦有所回升，原因可能是生產線遷出大陸之趨勢。雖然台灣工具機業者每月新增訂單仍低於去年上半年高峰水準30%，但訂單已自去年谷底回升20%以上。

上銀月營收自去年下半年以來持續月減，主因下游工具機業者去化過多自動化零組件庫存，如今隨訂單前景改善，預估線性滑軌與滾珠螺桿庫存回補需求最快將於今年第二季浮現，帶動上銀季營收復甦。

凱基投顧認為，工具機訂單復甦為自動化產業反轉向上之明確跡象，因此調升上銀評等至「增加持股」，目標價上修至318元。