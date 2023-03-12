矽谷銀利空出盡？台股拚返月線 聚焦它

台股拚站回月線 聚焦雙王除息及新一波法說會

受到國際面利空及美股走弱影響，10日台股外資賣壓影響指數摜破5日線及月線收低15,526.20點，周K線收黑。本周行情拚回穩以及反彈站上月線，市場聚焦雙王除息及新一波法說會。

台股上周先攻堅突破2月來盤整區間，指數一度創15,879點波段新高，原本有機會續攻萬六，可惜受到鮑爾鷹派談話、加密貨幣重挫、矽谷銀行爆雷及黑石基金商業地產抵押貸款支持證券違約等國際利空因素影響，美股連續下挫，10日台股罕見重挫244.46點。

外資3月8日到10日連三天大舉賣超各157.42億元、126.16億元、208.37億元，周外資賣超金額368.38億元。所幸投信力挺持續天天買超，10日買超18.3億元，周投信買超94.4億元；自營商10日賣超101.29億元，周自營商賣超33.97億元，三大法人上周合計買超金額306.95億元。外資期貨市場也減持多單，10日外資台指期多單降為6,201口，周減持多單8,232口。

時序本周進入3月中旬，上市櫃2月營收在10日全數公布，如市場預期偏弱，接續關注16日雙王台積電及大立光除息行情，台積電季配息將除息2.75元、大立光半年配息將除息46元，譜瑞-KY9日率先除息當日強勢順利填息，加以10日台積電及大立光股價都有隨大盤拉回，本周雙王除息前後表現，攸關指數止跌回穩與能否反彈站回月線之上。

其次上市櫃公司持續公布財報之際，本周新一波法說會陸續登場，電子股有聯強、環球晶、家登、神腦、環球晶、緯創、中磊、鴻海，非電子股有欣陸、信義、新光金、富邦金、第一金等，市場緊盯最新業績以及營運展望，也牽動個股行情。