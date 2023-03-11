台股難敵空軍壓境 這兩類股票成護身符

陽明宣布配發20元股息，因殖利率近3成發功，成周五台股萬綠叢中一點紅，觀察目前已拍板股利政策的上市櫃公司中，除陽明之外，台驊投控、泰博、瑞鼎、至上、永信建、聯發科等6家，殖利率都超過10％，除高息掛帥，專家也認為，低基期個股再跌有限，可望成台股伴隨美股回檔時的最佳護身符。

陽明挾帶29.11％的高殖利率利多，在台股10日重挫244點之際，股價逆揚2.54％，萬寶投顧投資總監蔡明彰分析，美國2月非農就業就業人數持續大增，加上波段已漲千點，個股對利多鈍化但對利空敏感，目前估值偏高，僅剩低基期或高殖利率等防禦型個股，股價才相對有撐。

至於攻擊型選股部分，他認為今年EPS能持續成長者，只有儲能及軍工等2種股票達標，但儲能產業部分，考量中興電、華城今年來漲近5成，天宇、盛達也漲35％，反觀系統電只漲15％，漲幅落後，介入風險較低。

摩爾投顧分析師何基鼎則認為，美國擴大升息2碼的效益逐漸擴散，SVB因為債券、加密貨幣虧損過大，賣出所有持股彌補虧損，並發行可轉債增資，造成股價崩跌6成，拖累銀行全面重挫，加上美國總統拜登喊徵富人稅，雙重利空導致美股全倒。

從技術面觀察，不僅美股跌破W底的頸線位置，短線恐將陷入修正，國際股市欠佳，台股也難獨善其身，加權指數也失守前波支撐，加上融資餘額短線增幅過大，散戶同樣急著賣股，技術面、籌碼面都不利於多方發展，下周持續修正機率較大。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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