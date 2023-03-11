美股血洗！股海明燈剩1族群 老謝指路這檔

美國矽谷銀行巨虧後遭聯邦政府監管接管，市場憂演變成雷曼風暴2.0，金融、科技股連2日遭血洗。財信傳媒董事長謝金河表示，地緣政治衝突短期難解，各國國防支出看增，除洛克希德馬丁、雷神、三菱重工，台灣也誕生軍工產業鏈，除點名生產駕駛艙內航電系統機構件的jpp-KY，也肯定軍工產業將續成今年資本市場的明燈。

國內軍工概念股有漢翔、jpp-KY、豐達科、寶一、長榮航太、晟田、台船、精剛、雷虎、拓凱及八貫等，其中jpp-KY主要生產航電系統機構件，終端應用機型A320、A340、A350、B787及直升機等。

謝金河在臉書以「全球軍工產業熱度擋不住！」為題發文，表示3月6日中國時報用全版報導中國大陸2023年國防預算高達1.55兆人民幣，除年增7.2%，也比台灣多11.7倍，讓他好奇著手研究各國的國防軍事預算。

他發現，2022年俄羅斯入侵烏克蘭是一個重要轉折點，舊蘇聯解體後，1991年各國努力裁減軍備，大家都認為熱戰，冷戰都可以告一段落，各國都努力裁減軍備。

後來美中角力，從川普時代開始，美中開始增加軍備，這次俄烏戰爭，全球都加入軍備競賽。像是波蘭奮力買入500套海馬斯（HIMARS），還有同等級的高機動性多管長程火箭系統。世界各國也都記取教訓，重新清查彈藥庫存、武器系統及供應鏈。

法國資深國防分析家海斯柏格說：2022年2月24日是「後冷戰時代的終點」。如果以對岸國防預算的1.55兆人民幣為標竿，美國從去年的7530億美元拉升至8579億美元，成長14%，比中國大陸的7.2%幾乎多1倍，換算成人民幣約6兆人民幣，顯示美國才是軍事支出大國。

此外，日本也加入軍備競賽，今年是6.8兆日圓，約510億美元，比去年成長26%，成長幅度最大；法國428億美元，成長7%；西班牙120億美元，成長25%；義大利82億美元，成長5%⋯。

謝金河指出，歐洲各國都奮力增加軍備支出，歐洲軍工產業也蓬勃發展，像是生產豹二戰車的萊茵金屬，從1889年到現在，是兩次世界大戰的戰車製造廠，從俄烏之戰迄今，股價大漲190%。

瑞典也生產反戰車飛彈的汽車製造商Saab股價也大漲125%，法國最重要的軍火供應商Thales，股價大漲72%，台灣的供應鏈jpp-KY，股價漲上百元，而英國的BAE航太系統股價也大漲60%。

除美日的軍工產業成資本市場亮點，像洛克希德馬丁、雷神，日本的三菱重工，都成為資本市場最大的亮點，台灣今年也誕生了過去很少被人提及的軍工產業鏈。

地緣政治的矛盾與衝突，看起來不是短期可解，也讓他認為，各國在矛盾對立中，國防軍事的支出，看起來不會停止，未來全球軍工股會是資本巿場的亮點明燈。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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