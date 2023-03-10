前二月業績十強 抗產業淡季

2月工作天數少，上市櫃公司營收多呈現減少，統計2023年前二月營收，前十大營收王包括鴻海、台積電、和碩、廣達、仁寶、台塑化、緯創、大聯大、統一、日月光投控，多數仍呈年成長，力抗產業淡季及工作天數少效應。

其中，晶圓代工龍頭台積電2月營收新台幣1,631.74億元，較1月減少18.4％，年增11.1％，為一年來新低，不過，仍創歷年同期新高，累計前二月營收新台幣3,632.25億元，較2022年同期增加13.8％。

法人指出，台積電2月工作天數少，以及客戶去化庫存的影響顯現，是台積電2月營收滑落的主因。

台塑集團旗下台塑化2月營收631.6億元，月增3.66％，年增20.66％；前二月營收1,241億元，年增6.28％。台塑化表示，2月無論銷售量或銷售價差均較1月回溫，對比2022年同期也都成長。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，2月營收普遍淡季，但科技廠商展望比2022年第三、四季明顯改善，例如面板因報價跌到現金成本後反彈，營造出景氣落底說，面板業暗示，客戶要為下半年旺季預先下單。

電競GPU、ChatGPT、WiFi、電視、OLED等新需求，導致科技廠商建立庫存意願，比2022年下半年強，避免重蹈2020年疫情後過度保守喪失商機（汽車晶片經驗），因此，採購經理人指數（PMI）數據普遍上漲。

台積電營運可能V型反轉，台積電總裁魏哲家1月法說，提到下半年復甦語帶玄機，他指出，「有信心下半年營運會反彈，是否為V型仍不確定但肯定不會是U型。」

台積電四大廠客戶減單的傳聞，有助於庫存正常化，蘋果自製5G數據機晶片，可望導入iPhone 16手機，台積電將通吃3奈米代工訂單。

科技產業預估，第一季就是谷底，樂觀者估逐季成長，保守者認為，第二季景氣低迷，但衰退壓力減輕。