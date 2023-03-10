13檔營收創高股 後市看俏

上市櫃公司2月營收10日截止公告，整體表現低迷，單月營收創新高家數僅13家，較元月的25家更少，低於市場預期。其中，營收規模最大者為信邦（3023），達28.59億元，年增33％，成長幅度最大者則是德英（4911），年增翻5倍之多。

13家2月營收創新高公司，包括信邦、中保科、辛耘、材料-KY、精確、高技、寶島科、中化生、太醫、金穎生技、第一店、台微醫、德英等，營收規模在0.13億元～28.59億元以上，年增成長幅度最少也有雙位數，是中保科的年增16.71％。

信邦不畏市場逆風，營運表現自2022年開始持續暢旺。2022年稅後純益28.81億元，每股稅後純益（EPS）12.22元，獲利改寫歷史新高。不僅如此，預計配發現金股利8.5元，同樣刷歷史新高紀錄，配息率69.56％。法人看好風電、電動車等綠能相關產品需求，樂觀預期，信邦2023年將維持穩健雙位數成長。

同樣無畏疫情衝擊的中保科，2022年成績也亮眼，2022年營收達153.53億元，年增8.62％，再創歷史新高。公司高層於日前線上旺年會上信心喊話，雖然大環境沒那麼好，但仍有把握「今年會更好」，對股東好，對員工更好。