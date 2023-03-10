解封行情續旺 興櫃航空股起飛

興櫃公司2月營收全數出爐，解封行情續燒，受惠股業績「強強滾」，航空、航太兩大主題正夯，星宇航空（2646）2月營收雖較前月下滑近10％，仍寫歷史次高，而14日將掛牌上市的長榮航太（2645）不只股民申購搶破頭，基本面也閃金光，締造同期新高、歷史第三高紀錄。

甩開1月工作天數減少的陰霾，國內公司2月營收普遍回暖，而興櫃公司2月營收之冠仍由遠壽以56.68億元奪得，且月增幅度逾6成，燁聯、星宇航空、和淞、長榮航太、達發、台灣虎航、富基電通、巧新，則分別位居第二至九名；而第十名則是由太陽能模組廠有成精密以黑馬之姿奪得。

解封帶動的報復性出國潮利多狂燒，星宇航空營運表現「步步高升」，2月營收雖少去農曆年假期加持，較前月略減9.88％，下修至13.72億元，惟仍寫下歷史次高紀錄，更較2022年同期狂增20.28倍。此外，延續解封後需求動能，旅客人數較上月增長8％。

而星宇航空日前股價狂飆、化身「星宇火箭」，最高價一度突破50元大關，引發市場關注，一時間成為市場鎂光燈焦點，也推動資金大舉湧進興櫃市場，星宇航空本周則是下跌6.12％，行情自2月底起略為冷卻。

航太方面，長榮集團小金雞長榮航太14日將掛牌上市，除在公開申購期間市場討論熱度頗高，最終換算中籤率僅0.53％外，其營收也維持高水準，連兩月營收站穩於10億元大關之上，2月營收10.23億元，月增3.32％、年增31.49％，創五個月新高，同時也是歷史第三高紀錄；前2月累計營收達20.91億元，年增21.37％。

受惠國境解封帶動出國旅遊復甦，客機維修需求也大增，長榮航太為全球第八大飛機維修公司，業績受惠程度高，加上近期切入軍工領域又傳捷報，取得「陸用型監偵無人機原型機」標案，預計2023年第三季交付首架，2024年初也將全力爭取量產機型。

此外，興櫃2月營收「黑馬股」就屬太陽能光電模組製造商有成精密，受惠太陽能模組銷售量較2022年同期增加，單月營收重返5億元之上、達5.48億元，月增11.11％、年增近1.48倍；累計前兩個月營收10.41億元，也大幅年增近1倍。