營收步步高 17檔法人力挺

隨著疫情紅利消散，全球產業面臨調整庫存的階段，所幸邁入2023年各產業陸續傳出好消息，客戶拉貨情況已逐步加溫中，據統計，計有神基（3005）、中興電（1513）等17檔個股，自2022年12月以來繳出「步步高」的佳績。

台股上市櫃公司2月合併營收已全數揭露，從2022年12月以來維持單月營收維持「步步高」的個股達106檔，搭配近五個交易日三大法人買超的排序有神基、中興電、普安、光頡、全台、國票金、三陽工業、台亞、憶聲、微星、明基材、宏齊、允強、禾伸堂、華新科、映泰、巨有科技等個股。

元富投顧總經理鄭文賢表示，2023年第一季各產業陷入庫存去化之苦，營運走得步履蹣跚，再加上2022年營運基期高，2月單月合併營收繳出年減成績單的個股占多數，但觀察2月台股上市櫃公司仍有部分個股營運已經走出自己的路，迎接逐月成長的步調。

觀察近五個交易日三大法人買超「步步高」的第一檔神基，主要受惠強固型電腦訂單不俗及汽車機構件，再加上轉投資航太事業豐達科出貨動能貢獻，推升神基2月合併營收25.93億元，年增13.44％，月增1.58％，營運雙增。

老牌電機股中興電2023年營運突飛猛進，強勁的力道來自於台電的訂單與汰舊換新、供電設備及新能源等業務成長，目前中興電股價陸續反應，9日一度達103元，市值也大躍進，10日市值達475.3億元，創紀錄。

中興電2月合併營收19.82億元，年增38.14％，月增11.63％，前二月合併營收37.58億元，年增36.05％。

普安為企業級存儲系統、雲端運算、物聯網、AI人工智慧解決方案廠，營運從2022年12月開始恢復成長，2月合併營收為1.21億元，月增6.35％，年增92.29％，逼近翻倍成長，邁開步伐往前進。

台新投顧副總黃文清表示，台股每年的熱門的產業及族群轉換及輪替的速度相當快，如2023年市場焦點擺在AI人工智慧、軍工產業、儲能、創能等產業上，投資人從單月營收變化及股價熱門程度即可抓住投資方向。