16檔雙率雙增股 買盤搶進

農曆年後工作時間恢復正常，惟整體經濟環境及產業庫存調整處於不確定的狀況，上市櫃2月營收仍處於相對低谷，不過，部分公司逐漸走出疫情陰霾，營運否極泰來，包含緯穎（6669）、中興電（1513）等16檔「雙率雙增」股，本周皆獲法人買盤敲進。

統計2023年2月營收月增、年增呈現「雙率雙增」的個股共計313檔，不僅高於元月的205檔，也高於2022年同期的241檔。甚至達麗、華電網、皇鼎、建碁等17檔個股，更在2月繳出營收年、月都倍增的亮眼佳績。

篩選單月營收逾1億元水準，且法人本周買超1億元以上的雙率雙增股，包含M31、中興電、緯穎、晶心科、為升、昇達科、家登、環科、漢翔、明泰、艾訊、東和鋼鐵、東陽、建碁、洋基工程及茂迪等16檔個股皆榜上有名。其中，中興電受惠台電強韌電網計畫挹注，2月營收再度繳出19.82億元同期新高的佳績，年增38.14％、月增11.63％，法人本周大買5.24億元。

另外，緯穎下周法說會前夕，憑藉伺服器客戶端需求強勁，公布2月營收以229.95億元改寫歷年同期新高，年增67.61％、月增40.06％，本周獲法人買超4.66億元加持，股價仍有望向千金價位叩關。

台新投顧副總黃文清指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾鷹派發言，加重市場觀望非農就業數據的情緒，加上美國2月消費者物價指數（CPI）14日即將公布，短線震盪偏空看待，優先觀察1月底跳空缺口處之支撐。操作方面，上市櫃公司陸續公布股利政策，高股息題材可留意外，手機、面板、內需觀光等族群，因產業景氣有望落底回溫，逢回可擇優布局。

群益投顧認為，半導體產業上半年持續面臨晶片庫存調整，加上新台幣第一季持續升值，廠商面臨匯兌損失壓力也不利於以新台幣計算之營收與毛利率表現；至於觀光、金融、水泥、鋼鐵等族群營運已見落底跡象，將有否極泰來的機會。