簡伯儀│近期台幣走弱 不利推升資金行情

經濟數據分析：

本周美國公布初次請領失業金人數增加21.1萬人，高於經濟學家預期的19.5萬，雖仍處在歷史低檔，增幅則是去年12月以來最大。雖然有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示疲弱，但後續公布的消費者物價指數（CPI）也是影響聯準會（Fed）決定的關鍵，目前預估2月CPI將月增0.4％，若就業市場維持強勁且通膨居高不下，後續美國升息2碼機率大增。

2月進、出口金額分為310.5億美元和287億美元，都是兩年新低，年增各是連六黑和連四黑，出口年減幅卻仍高達17％，且連4月雙位數收縮。主計總處預估首季出口值可達1,023億美元，不過經過二月之後，財政部態度相對保守，認為達成「有相當的難度」，預期這波出口下降週期自去年第四季開始，預估要到今年第四季才能止跌回升，不過第一季應會是今年低點，景氣寒冬持續。

盤勢分析：

周五大盤出現跌破短期5日、10日均線，由於2月以來大盤雖然在高檔震盪整理，但短期均線很少出現帶量長黑跌破，日K線連續三天收黑，也使得線型架構出現轉弱；美元指數近期出現轉強，指數不但越過月線反壓，甚至已經來到季線，表現強勢，亞幣受此影響最近轉弱，指數回測季線，台幣近期維持弱勢，若美元未明顯反轉，不利近期台幣出現升值，對於後續資金行情推升不利。

近期法人態度，外資期貨未平倉多單出現減碼，現貨市場受到美股回檔出現調節，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期出現回補，整體法人偏向中性偏空，外資賣超若持續，對於指數反彈有壓力。籌碼面來看，目前融券近期出現回補，融資出現增加且增幅擴大，近期融資增加幅度已經大於指數漲幅，整體籌碼面偏向負向，技術指標中，日KD出現死亡交叉、RSI跌破50多方區，預期在線型、匯率、法人、籌碼、指標面來看，指數回檔整理機率增。

選股方向：

台北國際工具機展本周登場，受惠疫情解封，國外買主來台大增，近期歐洲、美國市場明顯升溫，其中航太、汽車、新能源車及自動化產業，市場需求也相對熱絡。另在疫情解封下，汽車業可望自第二季起領先回溫，台灣工具機出口在全球排名第五，高性價比與優良的服務內涵，在全球具有很強競爭力，在營運回溫下，近期台幣貶值有利接單，看法正向。



汽車零組件族群表現相對強勢，受到美國基礎建設補貼，帶動相關電動車充電樁業務起飛，今年營運成長大能大，另售後維修（AM）族群近期也受到全球車市回溫，不少公司2月營收恢復成長動能，且台幣貶值有利接單以及獲利，網通族群2月營收表現佳，加上全球積極投入數位基礎建設，5G通訊、遠端監控、雲端運算等前瞻技術蓬勃發展，網通設備升級需求大量湧現，尤其是美國大基建預計投入大筆經費會投入，中美科技戰後去中國化也帶來新機會，今年業績看旺。