3月10日一分鐘強弱勢股
3月10日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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三商電(2477)
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10.00
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大型專案驗收助攻，2月營收呈月增、年增「雙率雙增」
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建碁(3046)
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9.95
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除擠身充電樁概念股，數位看板業務也在疫後持續升溫
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安鈦克(6276)
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9.91
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去年Q4轉盈，終止連三季虧損，單季稅後純益近3,000萬元
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擎邦(6122)
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9.82
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睽違10年，單月營收再度突破4億元大關，寫同期新高
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康控-KY(4943)
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9.77
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轉型效益現，受惠汽車零件銷售增長，2月營收年增逾六成
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邑錡(7402)
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9.76
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缺料問題舒緩，且使用自有晶片的OBM新品亦開始小量出貨
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沛亨(6291)
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9.66
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營收連兩月站穩1億元水準，2月營收改寫歷史同期新高
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揚秦(2755)
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9.65
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疫情趨緩及展店效應，累計前2月營收3.13億元，創同期高
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精英(2331)
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7.88
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母公司大同董事會擬增加公司持股，總金額不超過25億元
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沛波(6248)
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6.44
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商辦廠辦需求強勁及鋼筋價格上揚，2月營收月增1.2倍
製表：柯宗沅
3月10日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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淘帝-KY(2929)
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9.94
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單月營收跌破1億元關卡，創近八個月新低，失守季線
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美而快(5321)
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9.94
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2月營收雖創同期新高，然外資並不買單，年線得而復失
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橘子(6180)
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9.90
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去年Q4營業利益率2.03％，單季獲利僅1,753.5萬元
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亞洲藏壽司(2754)
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9.83
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受日幣反彈影響，Q4認列匯兌損失，單季EPS1.16元
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國光生(4142)
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9.81
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利多僅反映一日，資金逢高調節，技術面出現空頭吞噬型態
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拓凱(4536)
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9.81
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擬配息11元，配發率44.19％，低於過去三年的六成以上水準
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耀登(3138)
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9.78
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年節效應導致節後裝機趨緩，2月營收1.13億元，月減32.83％
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元太(8069)
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9.77
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法說示警消費性電子需求保守，營運成長幅度恐不如往年
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弘帆(8433)
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9.61
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累計今年前2個月營收3.82億元，年減16.22％，股價跳水
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燦星網(4930)
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9.50
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2月營收持續衰退，年減10.5％，股價跳空跌破所有短期均線
製表：柯宗沅
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