3月10日一分鐘強弱勢股

3月10日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

三商電(2477)

10.00

大型專案驗收助攻，2月營收呈月增、年增「雙率雙增」

建碁(3046)

9.95

除擠身充電樁概念股，數位看板業務也在疫後持續升溫

安鈦克(6276)

9.91

去年Q4轉盈，終止連三季虧損，單季稅後純益近3,000萬元

擎邦(6122)

9.82

睽違10年，單月營收再度突破4億元大關，寫同期新高

康控-KY(4943)

9.77

轉型效益現，受惠汽車零件銷售增長，2月營收年增逾六成

邑錡(7402)

9.76

缺料問題舒緩，且使用自有晶片的OBM新品亦開始小量出貨

沛亨(6291)

9.66

營收連兩月站穩1億元水準，2月營收改寫歷史同期新高

揚秦(2755)

9.65

疫情趨緩及展店效應，累計前2月營收3.13億元，創同期高

精英(2331)

7.88

母公司大同董事會擬增加公司持股，總金額不超過25億元

沛波(6248)

6.44

商辦廠辦需求強勁及鋼筋價格上揚，2月營收月增1.2倍

表：柯宗沅

3月10日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

淘帝-KY(2929)

9.94

單月營收跌破1億元關卡，創近八個月新低，失守季線

美而快(5321)

9.94

2月營收雖創同期新高，然外資並不買單，年線得而復失

橘子(6180)

9.90

去年Q4營業利益率2.03％，單季獲利僅1,753.5萬元

亞洲藏壽司(2754)

9.83

受日幣反彈影響，Q4認列匯兌損失，單季EPS1.16元

國光生(4142)

9.81

利多僅反映一日，資金逢高調節，技術面出現空頭吞噬型態

拓凱(4536)

9.81

擬配息11元，配發率44.19％，低於過去三年的六成以上水準

耀登(3138)

9.78

年節效應導致節後裝機趨緩，2月營收1.13億元，月減32.83％

元太(8069)

9.77

法說示警消費性電子需求保守，營運成長幅度恐不如往年

弘帆(8433)

9.61

累計今年前2個月營收3.82億元，年減16.22％，股價跳水

燦星網(4930)

9.50

2月營收持續衰退，年減10.5％，股價跳空跌破所有短期均線

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組