如何找出優質股？存股達人親揭選股策略

景氣不佳、利率走高，存股進可攻退可守的特性，吸引了愈來愈多的投資人跟進。 如何找出優質定存股？ 兩位知名存股達人，從自身的經驗與績效，告訴你今年的存股大計。

美國聯準會為了壓抑通膨，去年採取暴力升息，如今美國聯邦基準利率已超過4.5％，一方面對全球其他國家產生了吸金作用，不是跟進美國升息、就是貨幣貶值；反映在股市與債市，就呈現了股債齊跌的景象。

不過，隨著美國國債與公司債價格的大跌，卻出現了難得的好買點，包括國內投信發行的相關ETF（指數股票型基金），近期也吸引了不少投資人參與。相反地，以往台股傲視全球的高殖利率，如今吸引力似乎也不如以往。

在這樣的環境下，存股策略有什麼樣的變化？達人又如何看待今年的股利政策與除權息行情？

「華倫」周文偉與「算利教官」楊禮軒這兩位知名的存股達人，對以上的疑慮並不擔心，因為他們長期持有穩健配息的績優股，不但持股成本遠低於目前的價格，更創造了穩定的現金流。

策略》依年齡配置股債比例

華倫表示，目前的確是美國債券或債券ETF很好的布局時點，「但請作為資產配置的一部分，搭配績優股長期持有，而不是一窩蜂all in。」他比較一百多年來各項金融商品的報酬率後表示，債券雖相對穩健，但績優股的績效還是最高。

那麼建議的股債資產配置比例呢？華倫表示，有一個簡單的方法，「自己的年齡是幾字頭，就是持有債券的比例。」例如今年40多歲，股債比例就是6比4，50歲是5比5，60多歲時調整到4比6，依此類推，年齡愈高，持有債券的比例就愈高。

至於楊禮軒，則專注於從財報尋找績優股，他的選股標準包括：殖利率須高於5％，且連續6年每股稅後純益（EPS）須大於1元，毛利率在20％以上，且須檢視營收、業外投資、股利政策是否穩定等。

更重要的是，楊禮軒依據各產業的特性，將台股分為三大類：景氣循環股、成長股，以及不受景氣循環影響的非景氣循環股。

從證交所提供的數據來看，最近3年台股的平均本益比介於10.39至22.37倍之間，落差很大，原因就在於「這三類股分別擁有不同的本益比」，其中又以景氣循環股的本益比波動最大。

例如，景氣循環股（如鋼鐵、航運、面板等）一旦獲利衰退，本益比立刻會被大幅調低，甚至低於10倍：而非景氣循環股則可以長期維持20倍左右：至於成長股的本益比則可在20倍以上，不過一旦獲利不再成長，本益比的下調也會非常快速。

所以，如果是追求穩健報酬的存股族，就要以長線持有非景氣循環股為主，搭配部分超跌的景氣循環股與成長股，就能提供令人滿意的報酬。以楊禮軒來說，目前持股集中在天然氣、電力、有線電視、電信產業等，都屬於非景氣循環股。

新寵》發掘被低估的資優生

隨著資產累積到一定程度，楊禮軒也調整了選股方向，發掘並持有未被市場注意到，或被低估的績優股。例如，他幾年前在16元附近買進勤益控（1437），他注意到，雖然公司配息並不大方，但沒配出來的錢，卻持續加碼轉投資其他上市櫃或未上市公司，轉投資收益帶動公司淨值水漲船高，至今股價也漲了將近一倍，帶給他不錯的收益。

至於華倫，去年則發現了被低估的寶雅（5904），寶雅可說是台股零售業中的資優生，每年獲利、配息都很優異，「配息率都在80％至90％。」華倫好不容易等到股價從去年初隨著大盤下跌而回檔，「我從四百元附近開始分批往下買進。」

去年4月，因國內疫情升溫，對寶雅這類的零售業衝擊最大，公司除了表示對第二季營運不樂觀，為了保留現金以備不時之需，還大幅調降現金股利，從原先華倫預估的15至16元（2021年EPS為18.25元）降至11元，配息率僅六成。重訊一出，股價立刻連續大跌，「不到1個月就從370元左右跌到250元，跌了約3成。」

當時人心惶惶，華倫卻認為，寶雅正如巴菲特所說，是「一時考壞的好學生」，天上掉下來的大好買點怎能錯過？於是愈跌他愈買，很快就買滿部位，「最低買到260元附近。」

接下來，下半年疫情回穩，寶雅營運恢復正常，不但去年又賺了兩個資本額，公司近期更大方宣布「今年配發現金股利23.9元」，等於把去年少配的補回來，配息率超過100％，帶動還原股價創下歷史新高，當然，華倫也大賺一筆。

檢視華倫目前的部位，和以往變化不大，「電信、環保、保全、食品仍是我的最愛。」即使去年台股大跌，他手中如中華電（2412）、崑鼎（6803）、中保科（9917），不但去年獲利仍然維持高水準，且都在去年創下還原權值新高。食品股的德麥（1264）、鮮活果汁－KY（1256）因中國疫情解封的利多，近期表現也很強勢，顯然華倫的持股的確能不受景氣影響，維持一定的成長。

至於新的標的，華倫這兩年主要新增了台積電與寶雅，去年台積電曾買在4百元以下，「今年若再回檔，我會繼續站在買方。」也是他今年關注的重點。另外，華倫還注意到元大台灣高息低波ETF（00713），符合他對存股標的的要求，且去年績效亮眼，也很適合長期持有。

迷思》金融股跟著景氣波動

而近期引起討論、也是存股族最愛的金融股，兩位達人卻都沒有納入投資組合中。主要考量是，金融股獲利雖不差，但業績隨著景氣波動，因此也屬於景氣循環股，當景氣波動大時，股價波動其實也不小，這樣的特性並不適合作為存股標的。

楊禮軒進一步指出，金融股、尤其是金控股財報的「眉角」很多，不能只看EPS與配息。他以國泰金（2882）去年前三季的損益表為例，「本期綜合損益」是大賠5,567億元，為何EPS還能維持正值、有3.83元？他建議投資人試著找出其中的原因，就知道是否適合長期投資。

至於已經存金融股的投資人，華倫則不建議在此時賣出，例如日前公布股利政策不如以往的玉山金，近期股價下跌，不過，他認為現階段逐步往下攤平買進，等下一波景氣高峰時再賣出，才是較好的策略。

（唐祖貽）

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