金融股遭「雷」擊 存股變存骨？專家解惑

美股扯後腿黑壓壓，台股今日臉色凝重，在電金傳同步氣虛下，大跌244點，失守月線、保住15500關。金融股屋漏逢雨，受到加密貨幣銀行Silvergate Bank倒閉衝擊，上海商銀（5876）大跌3％，國泰金（2882）、群益證（6005）、統一證（2855）同步重挫2％，中再保（2851）、玉山金（2884）、台新金（2887）、富邦金（2881）、元大金（2885）、新光金（2888）等跟跌逾1％，拖累金融類指跌1.44％，回測季線支撐。

金融股黑天鵝盤旋，加密貨幣銀行同業Silvergate Capital Corp宣布自願清算（voluntary liquidation）計畫，股價應聲下挫42％，收在2.84美元，市場擔心加密貨幣引發類雷曼風暴，衝擊周四美銀行股暴跌8％，導致金融股重挫4％，也拖累周四美股元氣大傷。受到美股銀行暴雷影響，金融股今日成為台股壓盤重心，壽險股災情尤重。

金融股歷經玉山金宣布股利大縮水後，引發存股族譁然，去年理賠防疫保單金額最多的中再保也決議今年將不配發股利，永豐銀行成為首家公告無力上繳盈餘，即無現金股利上繳金控母公司，永豐金經營團隊在去年法說會上曾指出，股利政策將朝維持盈餘配發率6成努力，將在3月下旬董事會討論股利政策，引發金融股投資人熱議。

金融股存股真的變存骨？分析師表示，金融股去年獲利仍佳，獲利持續亮眼者還是可以存股，另外，受惠台美利差擴大有利SWAP換匯交易可賺價差，亦可波段操作。壽險金控股去年獲利欠佳、1月仍未改善，但估將是獲利谷底，待股匯市穩定有望創造不錯的利潤。

分析師認為，市場觀望今日將公布的美國要的非農就業數據，若美股明日收起頹勢表現回穩，國內金融股因與Silvergate倒閉事件相關性不高，且有殖利率保護傘加冕，逢低布局或許是不錯的選擇。

（時報資訊 龍彩霖）

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