龍德造船大漲 航空雙雄帶量殺 10檔扛大旗

台股今（10日）加權股價指數收盤報15,526.20點，跌244.46點，跌幅1.55％，成交量為2,889.78億元。

航運類股陽明股利行情發威，收盤上漲2.54％，收在68.70元，成交量逾24萬張，同時帶動長榮收紅；上市新兵龍德造船以每股30元掛牌，收盤大漲190.33％，收在87.10元。

兩岸航點解禁的政策利多未能延續到今天，華航與長榮航股價雙雙受挫，分別下跌4.07％、3.65％。

電子零組件類股當中，力銘與康控-KY登上漲停，榮科、環科、飛宏、毅嘉等也有上漲3％以上的表現。

半導體類股方面，統懋漲停，台積電、聯電、聯發科的跌幅分別為1.72％、0.95％、1.43％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計三商電、建碁、富驛-KY、安鈦克等10檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以觀光、玻璃類股波動最大，分別下跌3.97％、3.6％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達4％的有16檔，當中新掛牌上市的龍德造船（6753）上漲190.33％，另有五檔漲停，漲幅前十名依序為龍德造船（6753）、三商電（2427）、建碁（3046）、統懋（2434）、力銘（3593）、康控-KY（4943）、精英（2331）、環科（2413）、銘旺科（2429）、榮科（4989）。

上市股今跌幅超過7％的有16檔，當中有3檔觸及跌停，收盤跌幅前10名依序為淘帝-KY（2929）、拓凱（4536）、國光生（4142）、耀登（3138）、正峰（1538）、燦星網（4930）、精聯（3652）、寒舍（2739）、視陽（6782）、資通（2471）。

上市成交量前10名個股依序為陽明（2609）、華航（2610）、飛宏（2457）、長榮（2603）、長榮航（2618）、群創（3481）、威盛（2388）、新光金（2888）、凌群（2453）、華新（1605）。

上櫃有14檔6％以上漲幅，漲幅前十名依序為富驛-KY（2724）、安鈦克（6276）、擎邦（6122）、邑錡（7402）、沛亨（6291）、揚秦（2755）、晟楠（3631）、元勝國際（4419）、合騏（8937）、永利聯合（8080）。

今日上櫃有10檔股票有8％以上跌幅，跌幅前10名有美而快（5321）、橘子（6180）、亞洲藏壽司（2754）、元太（8069），4檔跌停，其餘為弘帆（8433）、智聯服務（6751）、博智（8155）、燦星旅（2719）、叡揚（6752）、保勝光學（6517）。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、精剛（1584）、正德（2641）、光頡（3624）、榮剛（5009）、台半（5425）、台燿（6274）、昇達科（3491）、國統（8936）、巨有科技（8227）。

延伸閱讀

3/10盤中熱門焦點股

殖利率近30%！陽明爆量重返70元大關

軍工股沒戲唱？拓凱賣壓湧現摜殺跌停

龍德造船蜜月行情甜 上市首日飆漲200％