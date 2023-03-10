毛利率54％ 元太卻殺跌停 都因老董1句話

電子紙大廠元太昨法說，公布去年營收300.6億元，EPS以8.69元創高，但對毛利率高達54％，董事長李政昊卻表示「毛利率不應該這麼高」，今年會讓利給客戶，以擴大電子紙應用市場，導致今日股價開盤直接躺平，摜壓到跌停板價180元。

元太去年營運表現亮眼，全年合併營收300.6億元，創下11年來新高，毛利率約54％，稅後純益約99.1億元，EPS8.69元，全年淨利、營業利益、EPS同步刷新歷史紀錄。

分析去年毛利率之所以高達54％，第4季甚至飆上58％，李政昊指出，主因是IC、TFT面板等材料價格下滑，使得毛利率衝高，但也坦承「毛利率不應該這麼高」，長期毛利率目標維持在50％左右。

他也預期，今年新產品價格會比舊產品更低，四色電子紙會比三色電子紙便宜，全彩電子紙也會比四色電子紙更便宜，讓更多功能、更多顏色的新產品刺激出更大的市場，將以讓利提升市場滲透率，加速取代傳統紙及顯示器。

展望今年，李政昊看好電子貨架標籤（ESL）裝置續增，但保守看待消費性產品，部分電子書閱讀器/電子筆記本的客戶有意延後新品上市，雖肯定今年續較去年成長，但幅度收斂至個位數，預估成長率低於15％。

不過，元太仍將持續擴產，研判鋼筋、水泥等材料價格下滑，加上外勞開放，建廠費用看降，除第2季、第3季觀音廠動工，新竹廠辦大樓今年也會完工，明年第1季第5條新線將加入，規劃每年新增1條生產線。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

毛利率衝破五成 元太董座嫌太高

元太評價太貴 滙豐提四點初評喊賣

元太去年大賺近百億 每股純益8.69元