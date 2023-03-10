股匯齊挫 台幣續貶創逾3月新低

美元指數周四（9日）小跌，美股全面重挫約2%。台股匯今（10）日齊挫，台股開低走低，盤中跌逾200點失守月線及15,600點。新台幣匯價續貶，早盤新台幣兌美元最低30.886元，貶值7.6分，連續第四天走貶並再創逾三個月以來新低價位。

美元指數周四（9日）小跌，美國公布上周初領失業金人數增幅高於預期，令投資人期望將減少聯準會（Fed）加快升息步伐的可能性。美元指數收低0.36%至105.28，自周三觸及的三個月高點小幅回落。

美國最新失業數據超乎預期帶動美股開高，但非農就業報告即將公布，市場避險情緒強烈。投資人擔心周五公布的非農就業報告可能促使聯準會在升息變得更加激進，目前市場預期美國3月升息2碼機率持續攀升。

新台幣兌美元匯率本周續呈貶勢，昨（9）日持續走疲，摜破30.8元關卡，新台幣匯率終場以30.81元作收，貶值2分，續創去年12月以來新低。

周四美股由銀行股領跌，全面重挫逾1.5%，台積電ADR收跌2.15%。台積電（2330）今（10）日跳空開低跌7元至515元，台股開低走低，一開盤不久即失守5日及10日均線並回探月線支撐，隨後跌點擴大，摜破15,600點。

匯市同步開低，新台幣兌美元開盤為30.830元，貶值2分，隨著台股跌勢擴大，盤中新台幣兌美元最低30.886元，貶值7.6分，續創逾三個月以來新低。

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