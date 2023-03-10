電子股落漆 元太一度跌停 台股早盤賣壓重

台股加權指數10日跳空開低在15,729.29點，權王台積電（2330）開低在515元，較9日下跌7元，大型權值電子股聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454）紛紛往下，電子紙指標股元太（8069）開盤直接摜到跌停板價180元，但旋即買盤湧入，打開跌停板，股價在跌停板價開開關關。

受惠兩岸大解禁，多頭資金點火觀光飯店股，內需股逆勢上揚，台股早盤賣壓沉重，大跌140餘點。

受到美國銀行類股慘崩、投資人擔憂即將公布的非農就業報告，恐迫使聯準會積極升息影響，美國四大指數全面下挫，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙跌破200日移動平均線。

道瓊工業平均指數3月9日終場下跌1.66％（543.54點）、收32,254.86點，創2022年11月3日以來收盤新低，收在200日移動平均線以下。

那斯達克指數下跌2.05％（237.65點）、收11,338.35點，創1月25日以來收盤新低。費城半導體指數下跌2.01％（61.18點）、收2,980.21點。

統一投顧指出，聯準會（Fed）主席鮑爾在國會作證時表示，Fed準備加快升息步伐。根據Fedwatch預測，3月升息2碼機率飆升至69.8％，終點利率升至5.5％～5.75％，且2023 年不會降息。

市場關注2月非農報告，台股回檔能否守住5日均線，若跌破則建議保守。鮑爾放鷹，資金動能恐減弱，2022年第四季財報及2月營收陸續公布、市場開始檢視基本面，個股震盪恐加劇。

統一投顧維持選股不選市，布局趨勢題材族群，如新能源概念、電動車與車電、ChatGPT 相關高速運算、疫後消費觀光，搭配升息議題的銀行及高股息殖利率概念股。

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