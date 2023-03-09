鋼市迎春 中鋼吐悶氣

中鋼（2002）受惠於出貨量大增，2月份營收傳捷報，單月合併營收達到312.54億元、月增19.09％、年減6.76％，創近三個月來新高。法人認為，近來隨著鋼市好轉，鋼價上漲，中鋼營運將逐月向上。

由於國際鋼價續漲，且煤鐵礦原料價格高漲，鋼廠成本激增，中鋼4月和第二季內銷盤價漲勢確立，市場預期熱軋主力鋼品每公噸將漲逾1,000元，鋼板、棒線等產品將大漲1,200～2,000元，第二季營運動能充沛。

中鋼財務副總經理楊岳崑表示，2月集團鋼品銷量增加，再加上鋼價回溫，推升營收表現。中鋼自結2月合併營收312.54億元，前二月合併營收574.99億元、年減21.82％。旗下中鴻（2014）2月合併營收32.12億元，月增18.78％、年減14.70％，前二月合併營收為59.17億元、年減21.45％。

中鋼集團2月銷給下游鋼廠的鋼品數量達到108.4萬公噸，月增22.3萬公噸，其中中鋼銷量66.7萬公噸、月增11.8公噸，中鴻16萬公噸、月增2.1萬公噸，中龍26.6萬公噸、月增1.5萬公噸。另中鋼2月內銷鋼價，每公噸上漲500～1,000元，亦推升了營收能量。

展望未來，法人表示，近來歐美鋼價上漲，且各國減產效應也持續醱酵，加上大陸等地積極推動基礎建設，及土耳其大地震後，供應歐洲鋼材短缺，預期需求將會逐漸加溫，鋼市只會月來月旺。

中鋼預計16日開出的4月和第二季內銷盤價漲勢確立，將是連續四個月漲價。

鋼鐵專家指出，近來歐美市場經濟景氣好轉，需求逐漸釋出，激勵鋼價走揚。原料方面，近來澳洲煤礦受到洪災影響，報價每公噸一度飆到390美元，但隨著大雨趨緩，每公噸回檔到366美元左右，且鐵礦砂每公噸仍挺在127.9美元高檔，導致鋼廠原料成本激增。