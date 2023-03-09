3月掛牌新兵 還有4檔

台股今（112）年新股首次公開募集（IPO）一波接一波，據統計，3月已有創新板泓德能源-創（6873）於6日上市，本月還有龍德造船（6753）、長榮航太（2645）、雲豹能源-創（6869）及永道-KY（6863）陸續接棒在一般板或創新板上市。

龍德造船預計10日以每股30元於證交所上市，近來股價漲不停的，9日在興櫃市場股價收87元、小跌3.4％，收盤均價89.11元，幾乎高出承銷價30元的2倍，市場樂觀期待上市後蜜月行情表現，若上市後股價有機會往90元靠攏，中籤的投資人每張可賺6萬元左右。

接下來，下周二（14日）有長榮航太、雲豹能源-創接棒上市一般板以及創新板，每股承銷價各為68元及98元。

長榮航太與龍德造船，這波都搭上軍工股題材的熱潮，股價直飛青天，長榮航太9日在興櫃市場收98.4元、小跌0.58％，收盤均價為98.38元，日前的股價一度衝上百元大關，來到103.5元。

雲豹能源-創繼泓德能源-創之後，為第三家創新板上市掛牌股，二家都是能源股的績優生，泓德能源-創上市後掀起一波能源股漲潮，市場樂觀期待雲豹能源-創上市蜜月期表現，再帶動另一波漲勢。雲豹能源-創9日在興櫃市場以120元、小跌0.44元作收，收盤均價為120.89元。

生產FRID電子標籤廠永道-KY，是永豐餘集團旗下第九家上市櫃公司，預計21日以每股83.58元在證交所上市。該股票目前尚未在興櫃市場交易。