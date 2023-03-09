航點解禁 兩岸直航捎喜訊 航空股利多

在疫情趨緩下，陸委會宣布自10日起開放「10＋13」兩岸直航點，並將在清明節前開放「小三通」客運中轉，雖兩岸空運航點恢復並非等同陸客來台，華航、長榮航9日仍提前反映利多消息，股價分別漲3.21％、1.59％。

這次的開放雖相比疫情前的大陸51個航點仍有段距離，卻是兩岸海空直航及「小三通」全面正常化的重要里程；不過，大陸目前仍未開放自由行觀光客、團體客來台，以觀光局今年目標，600萬來台旅客中，陸客將達100萬人次。

根據觀光局統計，2019年來台旅客達1,186.41萬人次，其中陸港澳占比近四成，達447.21萬人，若單以大陸旅客來看，達271.41萬人，占比22.88％；但2022年底就算開放港澳旅客以團體方式赴台，統計全年陸港澳來台人次仍僅有5.7萬人，雖較2021年有顯著回升，相比疫情前僅剩1％左右的水準，今年能否逐步恢復，旅遊業都在期盼。

隨著兩岸恢復部分定期航點，華航與長榮航也紛紛宣布增班，加上兩大指標業者孕育的小金雞陸續傳出佳音，9日雙雙帶量反彈；興櫃股星宇航空及台灣虎航9日均價也分別走揚0.6％、1.59％。長榮航旗下長榮航太預計14日以每股68元掛牌上市，日前也已完成公開申購開標，中籤率僅0.53％。

長榮航董事長林寶水日前曾表示，不納入兩岸恢復航班提前下，原本規劃今年航班將恢復到疫情前的83％。預料陸委會恢復兩岸直飛，法人估計長榮航今年營運將大幅優於公司原本規劃的目標。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，短線市場關注10日的非農就業報告，若就業市場持續熱絡，台股下周恐面臨不小壓力；盤面個股持續反映2月營收表現，營收不錯的股票，低檔相對有撐，其中航空股受惠兩岸直航點恢復，過去兩岸航線距離短、利潤高，是航空業獲利的重要來源，一旦陸客重新開放，預期航空業將迎來新一波高潮。

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