陳志豪│ChatGPT催生出台灣企業龐大商機

國際金融分析：

台股自春節後上漲約6.3％、櫃買市場最高更上漲13.1％，相對美國股市表現佳，不過由於國際股市震盪，將壓抑3月23日FOMC前的台股表現，等待Fed在勞動市場仍不見緩解的壓力下，對升息速度與終端利率的態度底定。

自2022年11月30日OpenAI發表ChatGPT，二個月用戶突破1億史上最快。AIGC（生成式人工智慧）事件接續包括Google發布Bard AI、MSFT新版Bing整合GPT、NVDA揭露軟硬整合意圖、AMZN與Hugging Face合作打造Chatbot後再發表融合視覺與語言特徵的小模型、Meta發表LLaMA。3月2日 OpenAI重磅發布ChatGPT API，將費用大幅下降至原先的十分之一更是震撼。

從ChatGPT用戶2月1日突破1億後，一個多月來全球競相發布AI最新進程，接下來3月16日百度的文心一言正式宣告中國也進入領先群，接著MSFT進一步整合AIGC至其Office等生產力工具，3月20日NVDA 2023 GTC將展示其DGX Cloud細節。AIGC帶來的浪潮，關鍵在由以往的「預測分析」變為「自主生成」，自動生成各種數據，除ChatGPT代表的文字形式外，在圖像、聲音、視頻、遊戲、代碼等方面，或是結合兩種形式以上的跨模擬生成等AI應用，也正如火如荼發展中。

國內市場觀察：

AIGC發展對企業將帶來龐大的商機，除源頭的算法及尾端的應用外，中間有一大塊台灣企業將積極參與，包括算力、高速傳輸、存儲和管理技術及網路安全等。在算力方面，AI模式無論是預建模型還是日常運營服務，考量時效性需要對數十億甚至上百億的參數量同時進行平行輸出運算，因此對晶片算力及功耗有更高的要求，加重對GPU、先進製程或其協力業者的仰賴，如NVDIA、AMD、台積電、欣興、精測、穎崴等。

同時也拉大數據中心對AI Server設計規格，金像電為數據中心提供PCB主板設計層數也將超過一般主流12L，達到20L以上，對信驊的BMC需求量也將倍增，同時也不排除對其他AI晶片的需求，為創意及世芯-KY提供中長期發展機會。

在高速傳輸方面，AIGC需要大量傳輸數據，必須有足夠網路帶寬等基礎設施應對，如光通訊、Networking、高速傳輸流量處理的升級解決方案，代表性業者為Broadcom、Marvell、Rambus、瀾起、Arista、譜瑞、中際旭創、智邦等。在網路安全方面，包括網路防禦、身份驗證、數據保護及加密等領域，由於數據流量變大對網路安全產生多個面向影響，必須加快網路防禦處理速度、更精確數據流量分析、更高處理能力的網路防火牆等來檢測、防禦潛在的威脅或攻擊，包括Palo Alto Networks、Fortinet、Cisco、Symantec、力旺等。