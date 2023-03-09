面板股成減碼重心 外資反手買這檔逾2萬張

美股費半指數大漲2.67%，台股今天開高，但面板雙虎及傳產龍頭台塑集團、中鋼、遠東新等帶頭下殺，儘管台積電相對有撐，但指數仍開高走低，終場下跌47.54點，收15,770.66點，成交量2,520億元。

今天外資賣超125.39億元，投信買超11.05億元，自營商賣超11.50億元，合計3大法人賣超125.84億元。

今天外資買盤回歸半導體及貨櫃航運，買超第一名為聯電2.1萬張，同為晶圓代工的力積電加碼1.3萬張，IC封測京元電子敲進8,228張。貨櫃3雄全部買超，長榮7,093張、萬海3,727張、陽明2,248張。

台股2大高股息ETF，外資操作兩樣情，今天買超0056元大高股息2,398張，卻大賣00878國泰永續高股息2萬張。

此外，外資減碼重心在面板股，群創4萬張登賣超榜首，友達也大砍2萬張。

國內法人表示，今天台股雖然拉回，但還是守住5日線，近期大盤不管漲跌都未出量，仍是震盪整理格局。外資調節，主要是因為聯準會近期態度轉趨鷹派，先前已有獲利持股部分落袋為安。目前市場並沒有全面轉為保守或悲觀的情形，整個市場還是健康輪動，焦點還是在中小型股，OTC今天盤中再創新高，尾盤雖然拉回，還能力守平盤。後市要觀察本周美國非農及下周CPI數據狀況。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)21,463張、力積電(6770)13,138張、京元電子(2449)8,228張、長榮(2603)7,093張、中鴻(2014)6,917張、漢翔(2634)5,580張、飛宏(2457)5,136張、所羅門(2359)4,479張、萬海(2615)3,727張、國泰金(2882)3,522張。

外資今天賣超上市個股前10名為：群創(3481)40,899張、鴻海(2317)26,405張、國泰永續高股息(00878)20,866張、友達(2409)20,041張、華航(2610)15,491張、永豐金(2890)15,232張、中信金(2891)14,917張、長榮航(2618)14,025張、華邦電(2344)10,835張、開發金(2883)10,528張。

（旺得富理財網 王順泉）

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