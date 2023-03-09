外資兩天提款282億 三大法人剩投信偏多

Fed主席鮑爾鷹派語氣軟化，費半指數大漲逾2.6%，台積電(2330)今(9)日撐盤，台股收低失守15,800點但守住短期的5日均線。今日外資(不含外資自營商)賣超125.3871億元，投信買超11.0545億元，自營商賣超11.5028億元，三大法人賣超125.83億元。

美元走升，亞幣回貶，外資昨天轉賣，今日再提款台股逾百億元，連兩天共賣超台股282.84億元。三大法人今日只有本土的投信持續偏多。

隨著美元轉強，外資本月以來偏保守操作，3月至今日止，外資累計賣超台股255億元。

匯市表現持續疲弱。新台幣兌美元今日開平盤30.79元，早盤震盪回貶，最低為30.83元，貶值4分，再創逾三個月以來新低價。中午收盤，新台幣兌美元為30.810元，貶值2分。

台積電ADR周三上漲2.23%，台積電(2330)今(9)日開盤漲4元，台股小漲9點開出，隨著台積電帶領半導體權值股上揚，加上航運及重電等傳產族群開高，台股早盤最高漲60點至15,878點，距周二創下的本波高點15879只差不到1點。

聯準會主席鮑爾赴國會聽證會第二日並未透露升息相關訊息，帶動美股反彈，但市場聚焦周五的美國非農就業數據，逢高賣壓出籠，台股今(9)日開高走低，中鋼(2002)等傳產權值股湧現賣壓，金融股也走疲，倚賴半導體權值股逆勢走揚撐盤，加權指數終場下跌47.54點，收在15,770.66點，力守5日線，成交值2,520.71億元。

櫃買指數上演半場好戲，終場收在平盤211.83點，成交值877.68億元。上市櫃成交值合計 3,398.39 億元。

今日由晶圓雙雄率半導體權值股上攻，聯電(2303)一度上漲近2%，台積電(2330)收高。

台股今日再現九千金盛況，譜瑞-KY(4966)上演秒填息，強漲逾半根停板，站回千元大關，祥碩(5269)直奔漲停1,045元，股王信驊(5274)漲勢凌厲。

散裝航運海岬型船現貨日租金重返損平點之上，昨(8)日租金站穩1.2萬元，中小型船日租金也全數回到萬元以上水準。裕民(2606)、台航(2617)等散裝航運業者股價續強勢整理。

（時報資訊 沈培華 ）

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