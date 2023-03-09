外資賣超125億 台股高檔隱憂是它

外資連兩日賣超逾百億 三大法人賣超台股125億元

外資等三大法人周四（3/9）合計賣超台股125.84億元。包括外資與陸資繼昨賣超逾百億元後，今持續逢高調節，賣超125.39億元；投信法人則是季底作帳不手軟，逢低持續加碼，單日買超11.05億元；自營商自行買賣部分係買超6.04億元，避險部分係賣超17.57億元，合計單日賣超11.5億元。

業內人士指出，台股近期在萬五高檔攻堅，最令人憂心者，仍是量能無法適度放大，依周線與月線的均量觀察，盤勢欲化解前波在萬六以上高檔的層層套牢反壓，則成交量還需進一步升溫，否則不排除區間整理時間將拉長，且美國Fed（聯準會）利率決策，目前看起來，至少在今年上半年不會降息外，或還深化升息力道，係本益比、本夢比與做夢行情的追價風險相對偏高，不宜輕忽。

短期布局或仍以具高股息殖利率，兼具成長誘因等相關股票，不失為進可攻，退可守好法則。

（工商時報 數位編輯）

台股下跌47.54點 傳產股弱勢

台股今天開高震盪走低點，終場下跌47.54點，失守15800點關卡。傳統產業股普遍走弱，包括塑膠、紡織、機電、電纜及鋼鐵類股指數皆下挫逾1%，是影響大盤收低主因。

台股加權指數收在15770.66點，下跌47.54點，成交值新台幣2520.71億元。

受台塑、遠東新、華新及中鋼等產業龍頭股走跌影響，傳產股普遍下挫，塑膠，紡織、機電、電腦及鋼鐵類股指數下跌逾1%。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海及航空股華航、長榮航紛紛走高，帶動航運類股指數上揚逾1%，表現相對強勢。

電子股中以半導體族群表現相對強勢，譜瑞-KY去年上半年現金股利今天除息，強勢完成填息，股價收在996元，上漲40元；祥碩股價更是攻上漲停，達1045元，帶動半導體類股指數上揚0.21%。

宏碁傳出內部伺服器遭到駭客入侵，竊取技術手冊等資料，宏碁緊急說明並無個人資料或客戶資料外洩，對營運未造成重要損害或影響，今天股價小跌0.05元，收在25.85元。

分析師王兆立表示，台股維持高檔整理、類股輪動格局，美國近期將公布就業及通膨數據，將牽動國際股市表現，是市場關注重點。

(中央社)

《盤後解析》晶圓雙雄力撐5日線 螞蟻雄兵進場過熱了

台股高檔震盪，晶圓雙雄力撐大盤，終場以15770.66點作收，下跌47.54點，跌幅0.3％，成交金額2520.71億元。各大類股今天跌多漲少，僅航運、半導體、造紙類股收高，其中，貨櫃三雄及航空股帶領，航運類股漲幅1.42％最大。下跌類股方面，光電類股下跌1.64％最重，其次是電子通路、塑膠股的1.45％及1.44％。

台股伴隨通膨走緩支撐市場氣氛轉好，去年10月底跟隨美股展開本波反彈延續至今，本周二還創下15879點的波段高點，主要在於市場預期景氣及基本面有望在今年第1季觸底、第2季回溫、下半年邁向復甦，加上內資領軍，不少中小型股呈現噴漲行情。

台股雖然今天回檔，但仍守在5日均線之上，目前除了年線外，所有均線都呈現上揚走勢，盤面維繫多方趨勢。

不過， 國泰證券證期處協理簡伯儀認為，證交所公布2月集中市場有交易戶數近260.94萬戶，比1月大增超過62.6萬戶、月增31.57％，但2月證券商承作定期定額投資金額為50.6億元較1月的56.36億元明顯減少5.76億元、月減幅10.22％，一漲一消，由於2月台股表現相對國際股市表現強，周轉率、當沖、融資餘額都有明顯增加，自然人成交值比重回升至60.1％，顯示小散戶大舉湧入市場。

近期融資增幅明顯大於指數漲幅，也顯示目前市場散戶有過熱跡象，指數追高宜慎。

（時報資訊 莊丙農）