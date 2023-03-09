散戶大軍入股市 美、台股民最愛什麼？

今年以來美股又見散戶大軍壓境，幾乎都是衝著特斯拉（Tesla）而來，台股在美聯準會主席鮑爾鷹派言論下表現超淡定，加權指數看回不回高檔震盪，甚至遙指16,000點，台股信心指數創下11個月來新高，顯示內資、散戶也成為台股撐盤力量。

台股當中的大型權值股以往是散戶存股族的標的，但近年來指數股票型基金(ETF)成為存股族新歡；根據最新統計，台積電仍是小股東最愛，股東人數超過136萬人，高居上市櫃股東人數之冠，不過，ETF異軍突起，包括00878、0050、0056 三檔ETF受益人數持續雙創新高，顯示高配息、穩健的ETF已成為散戶追逐的標的。

美股散戶前仆後繼 特斯拉（Tesla）受追捧

根據投資研究公司Vanda Research調查，今年1月散戶每日平均投入美股的資金規模改寫2021年初迷因股狂熱所創下的紀錄。標普500指數1月上漲6.2%，根據近50年來的美股表現，當標普500指數1月上漲，則全年上漲的機率高達93%，平均漲幅達到雙位數19.4%。

另外，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)據交易所公開數據得出的估計，1月25日至2月1日，美股散戶大軍對股票和ETF的交易訂單，占市場總交易量的23%，高於2021年迷因股熱潮期間達到的22%。

今年以來美股又見散戶大軍壓境，且幾乎都是衝著特斯拉（Tesla）而來，2023年迄今散戶淨買入特斯拉的金額逼近2022全年紀錄，分析師說這種散戶瘋狂追捧特斯拉的盛況前所未見。

根據研究機構Vanda Research統計，今年迄今，美股散戶淨買入約136億美元的特斯拉股票，接近2022全年將近170億美元的新高紀錄。

Vanda Research數據部門主管派蘭托尼（Giacomo Pierantoni）指出：「散戶資金流入特斯拉股票的量從來沒這麼高過。」他還提到，該電動車大廠的股價今年來跳漲60.5%，散戶買盤是主要功臣。

根據Vanda Research統計，在2月最後一周，散戶的首選標的就是特斯拉，第二受歡迎的是SPDR標普500指數ETF，第三到五名分別是追蹤那斯達克100指數的QQQ ETF、蘋果及亞馬遜，但買氣遠低於前兩名。

散戶再成撐盤力量 庶民台股信心創13個月新高

國泰金控公布2月國泰經濟信心調查，有39.4%受訪者預估，未來半年台股指數比現在更高，雖然有28.4%看跌，但台股信心指數從1月初-20.6急速拉升到11，並創下13個月新高。

同期調查有29.5%受訪者有意將現金或定存轉入股票投資，19%減少，風險偏好指數亦從1月-1.8轉正，2月為10.5，是近10個月新高，代表散戶再成股市撐盤力量。

國泰金控指出，今年2月國民經濟信心調查顯示，有37.3%受訪者認為未來半年經濟景氣會比現在改善，比上個月23.7%明顯增加，看壞者雖亦有37.1%，但景氣展望指數由1月的-29.3急速翻正為0.2，現況指數也從-41.3走揚至-10.1。似乎只要資本市場回穩，民眾對經濟信心亦會增強。

ETF成散戶新寵 這三檔受益人數創新高

投資人對台股依舊「信心滿滿」，持續投入三檔國民ETF國泰永續高股息(00878)，元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)。根據集保最新統計，00878、0050、0056 三檔ETF截至3月3日受益人數持續創新高，分別來到91.8萬人、64.4萬人、89萬人。

「ETF人氣王」的國泰永續高股息（00878）受益人高達91萬8,696人，單周爆增1萬9,244人；從持股張數的變動來看，散戶積極加碼00878，持有零股的股東較前一周增加2,644人、來到10萬5,977人，持有1~5張的投資人則大增9,848人、來到49萬6,158人，持有5~10張的投資人增加2,886人、來到13萬4,993人。

元大台灣50(0050)受益人高達64萬4,685人，單周增加2,376人；從持股張數的變動來看，持有零股的股東較前一周大增1,196人、來到35萬828人，持有1~5張的投資人也增加949人、來到24萬4,513人，持有5~10張的投資人增加141人、來到2萬9,768人。

另一方面，元大高股息(0056)受益人也大增至89萬287人，單周增加2381人，同樣創下歷史新高紀錄。

若進一步觀察持股分布，0056零股投資人單周增1110人、來到14萬6043人，持有1~5張的投資人增加676人、來到50萬3763人，持有5~10張的投資人增加349人、來到11萬8174人。

除三檔國民ETF之外，另一檔適合存股的ETF元大台灣高息低波(00713)改為季配後，至3月3日持有人數突破8萬人、達8萬2,473人。

從持股張數的變動來看，零股投資人單周增990人、來到2萬3021人，持有1~5張的投資人大增1339人、來到4萬6318人，持有5~10張的投資人增加144人、來到7174人，反映季配高股息題材受歡迎程度。

台積電股東人數居冠 中鋼散戶逢低買進

「護國神山」台積電近期股價在520元附近遊走，由於股價在相對高檔區，短線小股東人數有出現減少跡象，據集保最新統計(截至3/3日)，零股投資人為84萬3,824人，較前一周略減596人，持有1~5張的投資人也減少769人、來到42萬5,584人，而台積電最新整體股東人數136萬3,123人，雖減少1476人，但股東人數仍高居上市櫃公司之冠。

股東人數第二高的是中鋼，最新整體股東人數達112萬6,167人，較前一周增加5,833人，零股投資人單周增加301人、達31萬6,473人，持有1~5張的投資人單周大增4,514人、來到59萬1,858人。中鋼股東人數增加，推估因市場預期鋼市即將走出谷底，鋼價已有調漲動作，散戶開始逢低買進。

股東人數排名第三的鴻海，由於股價波動幅度不大，股東人數異動也很小，最新整體股東人數為86萬2,216人，較前一周小增616人。

至於排名第四的聯電，因近期多空消息面影響，股價波動較大，最新整體股東人數為83萬7,584人，較前一周減少2,619人，持有1~5張的投資人單周也減少1,702人、來到47萬186人。











