不滿股利政策 可成外資股東發連署做這事

提出提案的可成外資股東強烈呼籲所有股東能夠在股東大會上支持股東提案，修改可成公司章程，希望讓每個股東的一票能夠成為改變公司的力量。圖／本報資料照片
提出提案的可成外資股東強烈呼籲所有股東能夠在股東大會上支持股東提案，修改可成公司章程，希望讓每個股東的一票能夠成為改變公司的力量。圖／本報資料照片

可成（2474）將在下周參加美林證舉辦之法說會，在法說會前外資股東在網站發起連署，以顯著的字體訴求「可成小股民，鞏固該有權益─唯一機會團結發聲，成為行動派股東」。可成資本額71.4億元，而至去年底，資本公積187億元，保留盈餘為1,421.2億元，每股淨值為232.05元。

對於外資股東在網站發起連署的動作，可成在上午都未予回應。外資股東的主要訴求是：修改公司章程，股利政策改由股東會決議。可成今年股東會在5月30日舉行。

該連署網站揭露可成董事長洪水樹的經營理念和承諾，包括：必須對股東的血汗錢負責；經營企業長遠來看，獲利平穩長成是基調；誠信是可成多年來不變的重要原則等。

而該連署網頁指稱，可成營運已經偏離洪水樹董事長的「初衷」，公司的7大支柱靠不住：包括：股價靠不住，本業靠不住，投資靠不住，轉型靠不住，誠意靠不住，現金靠不住，和老闆靠不住等。

在此之前，就已經有小股東針對可成在2020年將中國泰州廠出售給藍思科技挹注獲利，每股稅後盈餘為27.65元，但只配發10元現金股利，配息率僅3成表達不滿。

可成的轉型之路，目前從營收來看尚未顯現成效，董事長洪水樹先前喊出朝車用、5G、及醫療三大新事業發展。可成目前股價約186元，股價淨值比僅約0.8，但外資似乎並未看好，以近7個交易日來看，外資都是站在賣方。

（時報資訊 莊丙農）

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