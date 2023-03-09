3/9盤中熱門焦點股

今（3/9）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）見空非空 祥碩漲停 元太趨堅

高速傳輸IC廠祥碩去年稅後純益26.17億，寫三年以來低點，年度EPS 37.86元，預計每股將配發20元現金股利，現金殖利率2.1％，市場以短空出盡視之，早盤攻堅漲停板。

祥碩股今甫開市即重返千元之上不回頭，並在開盤8分內，即強勢鎖住漲停板，不過，成交量並未放大，在漲停板門外等候的追價買單也僅200多張，顯示短期市場籌碼似暫被鎖定。由於高速傳輸IC，未來展望仍普被看俏，該股波段行情值得持續追蹤。

另外，元太近日被外資匯豐評估賣出，周四早盤也在上下震盪後呈趨堅榮景，顯示業內大咖反市場心理操作心態濃厚，個股短線的多、空因子，仍需搭配未來展望、股價所處位置，予審慎評估，才不會在人聲鼎沸的股海迷航。（工商時報 數位編輯）

（2）2月稅前EPS 4.32元 鈊象展歡顏

遊戲股王鈊象2月營收新台幣10.59億元，月減7.8%、年增11.9%，稅前淨利6.1億元，每股稅前盈餘（EPS）4.32元，優於1月的3.79元，累計前2月每股稅前盈餘8.11元，獲利表現亮眼，激勵鈊象股價創近8個月新高。

鈊象今天早盤開高震盪，最高來到591元，漲幅超過3%，為2022年7月除權息以來新高，還原權值則創下歷史新高價。

鈊象2月合併營收10.59億元，網路遊戲及商用遊戲機營收占比為96%及4%，營業淨利5.35億元，稅前淨利6.10億元，每股稅前盈餘4.32元。今年前2月營收22.08億元，年增15.8%，前2月稅前淨利11.43億元，前2月每股稅前盈餘8.11元，獲利表現亮眼。

鈊象營運六大產品線包括「金猴爺」、「明星三缺一」、「金好運」、「滿貫大亨」、「海王寶藏」、「金虎爺」及美國遊戲授權等；除了台灣市場外，近年持續擴增海外市場，美國三大州表現亮眼，除了既有平台外，新平台也在去年上線，效益可望在今年顯著發酵。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.威盛(2388)：元宇宙概念股重新吸金，積極強化車電佈局宣布重返北美卡車展Work Truck Show。股價強勢漲停。

2.祥碩(5269):去年每股純益37.86元，創3年來新低，每股配發20元現金股利，預計產業第二季回溫，股價攻頂破千元。

3.智原(3035)：前2月營收去成長2.4％，加上陸ASIC夯，公司訂單旺到年底，股價攻上200元大關。

4.高端疫苗(6547)：與韓國GC Pharma合作的四價流感疫苗通過食藥署審核，早盤放量觸及漲停，突破60關。

5.凌群(2453)：拿下桃機三航廈資通建設工程，今早拉第2根漲停，登62.9元新高價。

6.環科(2413)：2月營收4.39億元，年增128%，開盤後直攻漲停強勢表態。

7.台燿(6274)：去年EPS 4.69元，擬配息4元，高檔整理結束，強登漲停板。

8.宇智(6470)：2月營收年增82.99%，晨盤衝高8%，股價衝破70，寫逾半年高。

9.東元(1504)：本業、業外雙現轉機，缺電題材加持，早盤漲逾半根停板。

10.大眾控(3701)：買盤轉進電動車族群，今早放量彈高，站上5字頭。

11.大魯閣(1432)：土洋法人昨轉賣超，股東會紀念品熱情消退，盤初一度下殺跌停。

12.聯電(2303)：獲英飛凌長期訂單，昨夜ADR強彈3.91%，盤初續漲逾1.5%。

13.台積電(2330)：小摩最新報告指晶圓代工產業包括稼動率、庫存、價格等三大面向展望逐漸轉趨正向，建議布局，加上昨夜ADR彈升2.23%，盤初股價彈上月線。

14.中華(2204)：引進MG品牌車在台銷售超預期，不到半年產線已經獲利，惟昨外資、自營商聯手賣超1471張，盤初貼近平盤上下狹盤。

15.高興昌(2008)：去年獲利增1.6倍，EPS 0.56元創高，擬配息0.5元亦創新高，外資昨擴大買超，但股價衝關20反壓重，陷入震盪。

16.威剛(3260)：2月營收年減21.74%，略見回溫，預期Q2勝Q1、H2勝H1，外資持續買超、昨自營商加入多頭行列，盤初股價續漲，改寫近9月波段高點。

17.上洋(6728)：近日股價挾高殖利率題材狂飆，最新公布2月營收年增轉正成長27.29%，盤初一度急拉逾5%，逼近160元、衝6餘月新高。

18.江申(1525)：2月營收年增46.76%、前2月營收年增51.54%，股價再刷5餘月高。

19.東陽(1319)：2月營收年增38.94％、月增28.9％，創同期新高，前二月營收年增9.43％，創近四年同期高，並看好首季AM旺季需求更旺，股價續漲反應。

20.晶心科(6533)：打入股王信驊供應鏈，預期今年可望開始貢獻業績成長動能。但股價冷眼開低。

21.瑞昱(2379)：2月營收月增12.9％，Q2續旺，股價開高續強。

22.欣興(3037)：2月營收下滑至近21月低，Q1淡季看保守，股價狹幅盤整。

23.旺矽(6223)：2月營收月增1％、年增達18.38％，前2月營收年增5.33％，續創同期新高，但股價開高走低。

24.南亞(1303)：每股配息3元，客戶回補庫存，預計Q2電子材料銷售量回升，股價續整理。

25.矽格(6257)：去年每股淨利6.68元，創新高，每股配息4.2元，現金殖利率7.38%，今年表現穩健可期。股價在高檔強勢整理。

26.弘凱(5244)：積極轉型車用IC LED氛圍燈，盤初一度高漲逾8%，挑戰前方高檔區。

27.宏達電(2498)：日系外資對VR業務長期前景樂觀，股價彈升3.9%，一舉重返月線。

28.邑錡(7402)：搭雷虎無人機題材續熱，早盤火速亮漲停，股價連6揚。

29.昇達科(3491)：今年低軌衛星挹注，出貨有望逐月升溫，股價再走強4.7%。

30.嘉基(6715)：2月合併營收2.4億元，年增53.46%，反應財報利多，早盤上跳3%，突破156元前高。

31.優群(3217)：擬配息5.4元，為歷史次高，今年營運不看淡，強勢突破百元大關漲幅逾6%。

32.鮮活果汁-KY(1256)：2月業績攀6成，民生消費力逐漸復甦後市樂觀，股價再創高登16個月高點。

33.凱美(2375)：投信自營商攜手連4買，對抗外資賣超，近日量能增溫接連向上突破，走高2%穩住8字頭。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）譜瑞-KY快速填息 高價IC一起high

高價股除息秀由譜瑞-KY(4966)今打出響亮第一戰，每股除息21.791元，股價震盪開高，隨即完成填息，也帶動同屬高價高速傳輸的祥碩(5269)攻上漲停，高價IC設計股世芯-KY(3661)早盤漲幅也達3.5%，創意(3443)、矽力*-KY(6415)也均上揚約0.5%。

譜瑞-KY今日除息21.79元，開盤參考價956元，開盤不久隨即完成填息。譜瑞-KY去年每股賺61.35元，股利採半年配制，今除息21.791元，預計下半年再配息8.8元，合計現金發放率僅近50％。

譜瑞-KY的2月合併營收8.42億元，寫下2019年3月以來單月低點，法人指出，譜瑞-KY第一季仍受到庫存調整影響，惟在第二季可望受惠於蘋果重啟拉貨效應，推動譜瑞-KY下季營運明顯升溫。

譜瑞-KY預估，第一季庫存會持續下降，第二季也會再進一步下降，預估第二季的庫存週轉天數有機會大幅下降到合理天數60~65天。

展望第一季，譜瑞-KY預期單季合併營收為美金9000萬~1.05億元、幅度為季減少10.9%到季增加4%；合併毛利率43%~47%；合併營業費用為美金2900~3200萬元。（旺得富理財網）

（5）宏達電領航元宇宙、1檔亮燈噴飛

聯準會主席鮑爾收起鷹爪，對激烈升息態度有所軟化，消除市場恐慌情緒，激勵隔夜美股回神、費半大漲，台股今日在權值股台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)、大立光(3008)等同步開高下一度上漲超過50點，最高來到15878點。國內元宇宙指標股宏達電（2498）去年大虧34.1億元，每股虧損達4.13元，仍獲買盤按讚力挺大漲3%，帶動威盛(2388)亮燈漲停，威鋒電子(6756)大漲半根停板，智原(3035)、位速(3508)、義隆(2458)等跟進強彈。

宏達電（2498）去年財報出爐，虧損放大到34.1億元，比2021年的虧損最低點多虧1成，每股虧損為4.13元。全球業務總經理黃昭穎便曾表示，估計需要3到5年讓元宇宙營收產生正向效益。日系外資出具最新研究報告，肯定宏達電長期在VR領域深耕，但短線仍受限規模問題，預計今明年將繼續虧損，維持持有評等，目標價由54元調升到62元，早盤仍獲買盤送暖相挺強彈逾3%，一度衝上66.5元，挺進月線。

威盛(2388)瞄準全球車載市場持續成長趨勢，前進北美卡車周系列活動，攜先進智能車載解決方案強勢回歸，今日挾車載商機發酵，帶量快攻漲停96元鎖住，進逼百元、衝上逾1年高點，委買張數高掛逾萬張排隊。

Yahoo公布亞太地區規模最大的「元宇宙世代白皮書」調查結果，發現台灣40歲以下的年輕人，對於元宇宙的興趣度在亞太區排名第二。宏達電董事長王雪紅日前受邀MWC演講，重申看好元宇宙未來的重要性，認為元宇宙產業沒有低谷，會像手機市場持續推進，上看潛在14兆美元潛力，更預言宏達電今年7個事業體都會比去年好，也暗示今年會對股東有所交代，就是要獲利。(時報資訊 龍彩霖)

（6）遭外資連5賣 中信金臉綠

中信金(2891)遭外資連續5個交易日賣超，持股比降到38.3%，今開平震盪走低，表現疲軟，不過，技術面仍力守周、季線之上。

該股在近3個交易日賣超量前2大外資券商為花旗環球及摩根大通；而買超前2大外資券商為摩根士丹利及美商高盛。另外，群益投顧則以中信金前二月獲利回溫，給予買進評等。

睽違十年，臺灣再次取得經典賽主辦權！中信金旗下中信銀行獨家冠名贊助2023年第五屆世界棒球經典賽（2023 World Baseball Classic，簡稱「2023年經典賽」）A組預賽，昨（8）日於臺灣率先開打，晚間賽事由中華隊迎戰巴拿馬隊。

中國信託銀行力挺國家隊，啟動臺北、臺中雙城連線，整合線上、線下活動，號召全臺球迷應援中華隊，前進日本東京複賽，給世界好看！唯中華隊首戰對陣巴拿馬，結果卻以5：12慘敗，不少球迷感到有些失望。（時報資訊 任珮云；工商時報 數位編輯）

（7）嫌股利太小氣？2大外資股東怒了 可成臉色不佳

可成(2474)今開高震盪走疲，公司近期雖戮力買回庫藏股，但市場似不領情，迄中場12：03的市價暫報186元，下挫0.8%。。

可成在8日公告，本次買回庫藏股223萬1,000股，買回股份總金額4億1,787萬2,000元，平均每股買回價格187.30元，累積持有自己公司股份1,522萬1,000股，占公司已發行股份總數2.13%。

據了解，可成外資股東寶塔街有限公司與瓦山塔主基金有限公司，將於今年可成股東常會提出股東提案，要求修改公司章程，將股利政策改回由股東大會決議，外資股東呼籲所有可成股東團結起來，投下贊成票，保護自己的權益。

提出股東提案的兩家外資股東指出，歷經多次與可成發言體系的溝通，對於該公司在短中長期的資本支出、轉型規畫與資金運用上，遲遲看不到明確的執行計畫，且沒有任何有意義的進步。此外，可成科技管理團隊近兩年發言人、公司治理主管和財務主管頻頻更換。並且公司資金多投資於所謂的投資事業與金融商品，並無明顯投資在其所說的轉型規畫的產業上。

台灣近年持續推動公司治理，吸引國際投資人持續投資，與國際公司治理發展接軌，對於現金股利分配的決策權本應是股東應有的權益。

國內前三大外資機構股東貝萊德(Blackrock)也特別於官方網站上的盡職治理投票報告中公開寫明，近年來反對台灣公司議案，就是因有損股東權利，當公司管理者無法妥善運用資金時，請還給股東原有決定的權益。

提出提案的可成外資股東強烈呼籲所有股東能夠在股東大會上支持股東提案，修改可成公司章程，希望讓每個股東的一票能夠成為改變公司的力量，外資股東相信有監督與督促的力量公司才會進步。同時，也在網站上發起連署（https://www.makecatcherright.com/），認為公司派已經偏離原有的經營初衷，力促所有股東團結來捍衛自身權益。（時報資訊 莊丙農；工商時報 數位編輯）