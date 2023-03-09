5檔新股抽抽樂來了 抽中這檔秒賺7萬

3月新股抽抽樂又來了，抽不到長榮航太（2645）沒賺到3萬沒關係，群創（3481）旗下小金雞睿生光電、永豐餘（1907）旗下永道-KY、建德工業、鴻碩、成霖等都是好標的，其中以睿生光電報酬率翻倍最猛，抽中1張現賺7.1萬元；鴻碩中籤可望賺到1.3萬元，建德工業抽中也可賺進1.2萬元，成霖則小賺2,700元，永道-KY今（9）日起以每股83.58元公開申購。

睿生光電（6861）專攻智慧醫療，喊要當醫材界的台積電，預計27日從興櫃轉上市，每股承銷價70元，以昨收盤價141元計算，抽中幸運兒可望賺進71,000元大紅包，報酬率101%根本翻倍。今為最後競拍日，15~17日將公開申購。

鴻碩（3092）是連接線大廠，以賣鴻海股票起家，為上市現增1000萬股，今起至13日公開申購，15日抽籤，每股承銷價26.21元，承銷張數850張，以昨收盤價39.75元計算，抽中1張可賺逾1.3萬元，報酬率至少一半達51.6%。

建德工業中籤可望賺逾1.2萬元，成霖也可小賺2,700元

建德工業（6606）是全球精密磨床龍頭，24日將興櫃轉上市，14~16日公開申購，每股承銷價19元，以昨收盤價31.9元計算，中籤可望賺進逾1.2萬元，報酬率高達67.8%。

成霖（9934）是全球水龍頭與衛浴大廠，去年每股虧2.48元，為上市現增5千萬股，今起至13日公開申購，15日抽籤，每股承銷價11.75元，承銷張數4,250張，申購張數是2張，共有2,125個中籤機會，以昨收盤價13.1元計算，中籤可望賺到2,700元，報酬率也有11.4%。

永道-KY（6863）是全球RFID（無線射頻標籤）電子標籤龍頭，去年前3季每股賺4.03元，預計21日初次上市，每股承銷價83.58元，承銷張數1,736張，今起至13日公開申購，15日抽籤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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