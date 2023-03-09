3/9上市、櫃企業營運快報

今（3/9）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.半導體設備零組件供應商瑞耘(6532)2022年第四季營收及本業獲利齊創新高，惟因業外匯損拖累，稅後淨利0.43億元、每股盈餘（EPS）1.19元，雙創歷史第三高。累計全年稅後淨利1.8億元、年增達90.42％，每股盈餘5元，雙雙改寫歷史新高。

瑞耘董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.75元，金額創歷年新高，但盈餘配發率55％，為歷年次低。以9日收盤價56.4元計算，現金殖利率約4.88％。公司將於5月24日召開股東常會。

2.半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子上午公布2月自結合併營收人民幣38.16億元，比1月46.43億元減少17.83%，較去年同期41.37億元減少7.78%。

3.塑膠射出成型機大廠富強鑫因汽車零配件、運動產業、家用精品等產業主要客戶拉貨強勁，2月合併營收2.7億元，月營收成長31.31％、年增4.9％，創同期新高；前二月合併營收4.77億元，年減22.96％。富強鑫大陸杭州灣新廠預計第二季加入生產行列，增添營收成長動能。

4.宇瞻(8271)周四正式預告首款消費型PCIe Gen5 SSD規格，除適用於Intel處理器平台與AMD伺服器新平台外，也提高傳輸效率與速度。總經理張家騉表示，今年因為俄烏戰爭、通膨、能源危機等因素導致購買力下降，整體消費性市場處於低迷狀態。希望能藉由新產品問世，帶動遊戲玩家、影音創作者、資料中心、雲端伺服器以及邊緣運算等應用需求的升級潮。

今年雖然到目前為止仍未看到產業春燕來臨的時間點，但宇瞻會在下半年讓Gen5 SSD產品線更加完整，並繼續推進四大動能，助力營運效益。

5.太陽能廠元晶及太極能源去年獲利同步攀高；其中，元晶去年歸屬母公司淨利達新台幣1.89億元，創新高。太極能源去年歸屬母公司淨利1.1億元，創7年來新高。

隨著太陽能模組銷售量價齊揚，元晶去年總營收突破90億元關卡，達90.05億元，年增46.19%，並創新高；歸屬母公司淨利1.89億元，年增3.09倍，每股純益0.41元。

6.工業電腦廠維田董事會8日通過2022年度財報，稅後淨利約新台幣1.7億元、年增59.23%，每股盈餘5.35元；董事會決議每股將配發現金股利4元，配發金額為歷年新高。

7.高階工業閥門廠進典工業去年打入美國電力公司AEP採購供應鏈，首度參加美國電力展，展出新世代高溫高壓電廠閥門產品，藉此搶攻美國燃氣廠商機。除開拓美國高階閥門市場，未來也將擴及兩岸、東南亞市場的燃氣設備需求。

8.高雄3到4月眾星雲集，韓團BLACKPINK、張惠妹、五月天等國內外巨星港都接力開唱，坐擁港灣美景的Cozzi THE Roof餐廳特別企畫一系列餐飲活動，致敬人氣女團BLACKPINK推出「粉墨狂饗茶點組」，以粉色及黑色的特製茶點呼應BLACKPINK代表色。

此外，還加碼舉辦Dress Code活動，穿著粉色及黑色系服飾或配件，即享餐食88折，活動開跑已吸引不少KOL前來朝聖，秀出各種Dress Code響應主題活動，一同感受BLACKPINK魅力，同時Cozzi THE Roof餐廳與高雄歌迷共襄盛舉，出示演唱會票根或購票證明即享用餐9折優惠。

9.力達-KY(4552)2月營收3.12億元，月增182.91％，年增8.54％；累計前2月營收為4.23億元，年減44.32％。2月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔21.42％，65.56％及10.74％。

10.各大基金銷售管道母子基金機制比較（表／業者提供）「中租基金平台」表示，自3月推「定期不定額」新功能，除了保留基礎版「定期定額」的優勢外，又多了逢低加碼與逢高減碼的新功能，期在市場震盪的新常態下，助投資人克服人性弱點，透過紀律投資將波動化為收益機會，讓投資人的長期投資獲利可以最大化！

11.全球嵌入式主機板及工業電腦領導品牌友通(2397)近年跨足電動車(EV)市場，將於即將開展的Embedded World 2023活動中，攜手趨勢科技的子公司、汽車網路安全專家VicOne，對外展示車載軟體安全應用服務相關技術，為智慧城市帶來更全面的網路安全防護。

12.杏一（4175）受惠防疫商品和自有品牌產品效益發威，去年稅後淨利以1.76億元，交出年增1.58倍佳績，EPS達4.83元，同創歷史新高。董事會大方配發每股3.85元股利（現金2.85元、股票1元）。

13.液冷伺服器散熱可望於下半年開始正式出貨，為散熱廠雙鴻(3324)啟動新一波營運成長動能，雙鴻董事長林育申表示，今年營運可望逐季成長，年成長兩位數目標不變，由於高毛利產品比重增加，今年本業獲利可望有不錯表現。

14.福貞-KY(8411)2月合併營收為新台幣5.66億元，月、年成長13.16％與24.73％，前2月合併營收10.67億元，雖年減6.15％。福貞預期，隨著中國大陸終端消費市場已見有感復甦，第一季合併營收正向可期。