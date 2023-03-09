抽籤紅包還有機會！這檔價差甜過永豐金

台股抽籤熱持續發燒！長佳智能（6841）、龍德造船（6753）、長榮航太（2645）都槓龜別氣餒，永豐金（2890）啟動八年來最大現增案，本次發行7.5億新股，承銷價15元，8日申購截止，已吸引逾50萬人搶申購，中籤率來到2.53％，已是金控現增中最低，意味是最難抽中的一檔。以8日收盤價17.2元計算，且每人可申購5張，10日公開抽籤，股民有機會抱走約1.1萬元小紅包。

若永豐金來不及上車沒關係，還有一檔鴻碩（3092）也啟動現增1,000萬股，3月9日至13日公開申購，15日抽籤，23日增資股上市，承銷價為26.21元，以8日收盤39.75元計算，價差逾1.3萬元，超車永豐金的1.1萬，溢價率約51％，勝過長榮航太（2645）的46％。

連接線廠鴻碩（3092）力拚轉型，以電動車及新能源為兩大發展領域，去年合併獲利6574.6萬元，每股盈餘0.71元，除順利打入美系電動車大廠供應鏈，看好充電槍出貨持續成長，將帶動毛利率正向發展，今年營運拚勝去年，獲外資連3買點火，8日放量強彈3％，今日持續挺進40元。

此外，永豐餘金雞永道-KY（6863）作為全球第二大無線射頻辨識（RFID）電子標籤公司，暫定承銷價83.58元，3月9日至13日公開申購，15日公開抽籤，預計3月21日掛牌上市，隨晶片短缺問題逐步改善，產能利用率將逐步拉高。

榮登永豐餘集團智慧零售產業攻城掠地的雙箭頭，元太與永道-KY分別在電子貨架標籤（ESL）及RFID各有一片天，隨永道-KY即將啟動掛牌行情，元太（8069）可望跟著沾光。

（時報資訊 龍彩霖）

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