不講武德!這檔本益比竟37倍 老手推1族群

內資炒股不講武德！這檔本益比竟37倍 老手力推1族群：2家殖利率逾10％才香

季底作帳壓力下，3月內資買盤比外資積極，使台股相對抗跌，但Fed在22日升息2碼機率高，恐成最後逃命波，資深分析師指出，首要避開內資炒股、但缺乏基本面的標的，如先進光今年EPS估僅3元，本益比已高達37倍；反觀電視面板3月報價全面調漲，面板驅動IC景氣開始好轉，聯詠、瑞鼎殖利率都逾10％，才是可逢低介入的標的。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，現在台股有個奇特的現象，越危險、股市越會漲，主要是內資錯過底部12629點的3000點反彈，如今紛紛進場，急於獲利。最近內資比外資更猛，2月外資買超256億元、投信買超147億元，但3月來外資僅買28億元、投信卻敲128億元，內資遠遠超過外資。

代表散戶籌碼的融資餘額更是重大轉折，1月台股大漲1127點，但融資餘額大減140億元，說明散戶不看好行情，可是台股停不下來，於是散戶改變心態，2月融資大增近100億元，3月來又增加33億元。

到底台股有多強，對比美股的道瓊指數失守季線，標普及那斯達克跌破月線，亞股的南韓、大陸、香港也都在月線之下，但台股現在仍是站在月線之上，但他也提醒，台股最後仍要回歸國際股市。

Fed主席鮑爾在國會證詞，直指可能加快升息步調及終端利率更高，3月22日升息2碼的機率升高，這個重大利空一旦成真，即使內資再怎麼神勇，台股還是會下來。

面板與記憶體族群今年漲逾2成，不宜追價

蔡明彰提醒此時進場的投資人，務必避開漲多的股票，免得被割韭菜，接到最後1棒。如率先發動的面板族群，群創今年來漲近4成，友達、易華電、誠美材漲幅3成上下，記憶體相關的華邦電、威剛、晶豪科最近補漲，今年來已上漲20％。

其實，整體記憶體景氣仍不佳，標準型DRAM的南亞科，上半年陷入低潮但漲幅落後，堪稱記憶體族群基期最低，周三補漲，反而漲幅最大。

再看蘋概股，今秋iPhone15可望採用潛望式鏡頭，大立光、玉晶光是2大供應商，近來上漲後，股價漲幅20％，但非蘋果供應鏈的二線光學鏡頭廠，先進光、佳凌的漲幅卻青出於藍，今年來大漲60％及36％。

先進光今年EPS估3元，本益比高達37倍，佳凌仍不容易擺脫虧損，股價淨值比2.5倍，高於大立光的2.1倍，證明不少內資此時選股不講產業基本面，純粹是短線炒股。

周三最強的IC設計，是最低價只有20~30元的旺玖、迅杰漲停，然而股價便宜有根本的道理，這2家IC設計預估今年EPS只有1元上下。若3月22日Fed升息2碼，10年期公債收益率必定衝上4％，蔡明彰建議，選股要以產業景氣位置安全，且股息殖利率較高的個股為主。

電視面板3月上旬報價已全面調漲，面板驅動IC景氣開始好轉，聯詠配息 51.5 元，殖利率12％，瑞鼎配息41元，殖利率10％。聯詠及瑞鼎的殖利率較高，對比天鈺只配息3.5元、殖利率2％，才是逢低介入的標的。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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