醫療保健類股五大優勢 吸睛

在震盪局勢下，醫療保健類股受到投資人青睞。投信法人認為，醫療保健產業具備創新加速、股價具下檔防禦力、長期成長潛力佳、併購題材以及市場估值低等優勢，投資前景看好，是資產配置中不可或缺的一環。

駿利亨德森環球生命科技基金經理人Andy Acker表示，無論是做為降低資產波動風險或是追求長期成長潛力，醫療保健類股都是極具吸引力的資產。

以過往數據來看，在股市下跌期間，醫療保健類股普遍有優於大盤的表現。

根據統計，自2000年以來，MSCI世界指數共出現五波空頭走勢，其中跌幅最深是金融海嘯時期下跌64％，去年1月至12月也有30％的跌幅，在這五次空頭走勢裡，MSCI世界健康照護指數跌幅平均僅為MSCI世界指數的47％，跌幅不到大盤的一半，凸顯醫療保健產業具有極佳的抗跌性。

Andy Acker指出，帶動醫療保健持續成長的關鍵包括藥物創新加速、中產階級人口增加以及人口高齡化。

隨著科學產能大幅進步，各項新型藥物與療法推出，以2003年至2022年的20年裡，美國FDA每五年裡核准的藥物數量節節上升，核准數量從2003年至2007年的123項，大幅成長101％至2018年到2022年間的247項。暢銷藥的銷售量更是巨幅提升，自2000年至2021年的銷售金額增加70倍至4,120億美元。

保德信海外醫療產業團隊顧問主管Raj Shant認為，過去幾年FDA著重在新冠肺炎相關的疫苗及藥物上，影響其他藥物的審核，隨著疫情趨緩後，未來對於其他新藥的審核速度將加快，產業將有快速發展，不受景氣循環影響。

醫療產業在不確定的經濟環境中，常能展現追漲抗跌的強勁防禦力，加上全球高齡化帶來的剛性需求，也讓醫療類股成為少數法人資金持續流入產業。及醫療與人工智慧結合後，包含線上問診、看病、新藥研發等，趨勢持續向上，醫療股相當適合布局。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏預期，醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，抗震能力強；不太受景氣影響，在目前市場大幅震盪格局下，為絕佳資金避風港，建議優先布局。