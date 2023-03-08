不畏鷹浪！緯創、南亞科等14檔外資加碼

外資8日翻臉，賣超集中市場164多億元，然而在大賣超聲中，緯創（3231）、南亞科（2408）及京元電子（2449）等14檔上市股馬力強，仍獲得外資積極加碼。

受到美國聯準會（Fed）再度放鷹，市場解讀3月升息可能從原預期的1碼調高至2碼的衝擊，美股四大指數7日同步大跌，跌幅在1.07％～1.72％之間，道瓊指數跌574點，台股8日雖一度回測5日線，但最終跌幅大收斂，只以小跌39點作收，並守住15,800點大關。

外資8日受到美國再度放鷹的衝擊，賣超164.76億元，但對個股操作不同調，積極加碼買進緯創、南亞科、京元電子、世芯-KY、晶心科、為升、景碩、飛宏、緯穎、天鈺、王品、中興電、眾達-KY、聯電等14檔個股，有外資買盤照拂股價表現就是不一樣，這14檔個股中，只有王品跌1％多，其餘13檔都逆勢上漲約1％～5％左右。

緯創及南亞科獲得外資力挺，買超約各4億元上下，其餘買超多在2億～3億元，部分在1.5億元以上，從外資買超標的來看，仍以電子股居多數，非電族群與疫後概念股及綠能概念股有關，不管是電子股或非電族群，多具有去年獲利創高、擁有高殖利率題材以及今年營運成長具爆發力。

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