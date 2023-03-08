題材加持 寶一、漢翔等10檔軍工股逆風起

美國新任眾議院議長麥卡錫7日證實將在美會見總統蔡英文，且不排除未來訪台，繼去年「裴洛西事件」後，台海情勢再掀波瀾及地緣政治因素，軍工族群8日持續交投活絡，寶一（8222）亮燈漲停、再創下近七年高，榮剛（5009）、精剛（1584）盤中也分別登上11年半及15年新高價。

法人指出，麥卡錫、蔡英文是在美會面，與前眾議長裴洛西去年訪台層級不同，題材加持力道有限，惟台灣國防預算提升趨勢不變，預期「政策加持股」短線較不易受全球景氣影響，走勢有望抗跌。

大陸兩會持續進行中，新外交部長秦剛上任後，7日首談兩岸議題，稱台灣是大陸「神聖領土的一部分」，且任何外國均無權干涉。

不過，美國眾議院議長麥卡錫隨即證實，近期將在美會面總統蔡英文，且不排除後續訪台，在去年時任美國眾議院議長裴洛西訪台、引爆台海危機前車之鑑，再度挑動地緣政治敏感神經。

軍工族群8日「逆風高飛」，航太飛機引擎零件製造商寶一早盤跳空開高，盤中急拉攻上漲停價38.5元，刷新2016年6月來新高；雷虎、漢翔、豐達科、精剛、榮剛、千附、台船、拓凱、晟田也逆勢上漲，榮剛、精剛最高價50.7元、30.9元，更分別改寫11年半及15年新高。

台海情勢緊張，台灣今年整體國防預算達5,863億元，年增13.9％，台新投顧副總經理黃文清表示，就長線角度觀察，兩岸關係風險仍大，台灣國防預算增加、戰備能力提升已是大勢所趨，且政策加持股保護力強、短線不易受景氣衝擊，走勢可望相對持穩。

漢翔大啖國防自主商機，受惠研製軍用「勇鷹號」高教機今年放量交機，2月營收達31.92億元，月增18.86％、年增94.98％，創歷史第三高、同期新高，且依交機規劃，漢翔排定首季交兩架高教機，市場持續看好其3月營收，三大法人連二買4,864張。

此外，軍工股本月還有兩檔新兵龍德造船、長榮航太，將陸續於10日、14日掛牌上市，比價效應可期；其中，長榮航太過去多以飛機維修業務為主，近期首跨無人機領域告捷、拿下經濟部陸用型監偵無人機原型機標案，預估第三季可交付首台原型機。

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