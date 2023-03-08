高價股除息秀 譜瑞今開場

高價股除息秀，今（9）日由譜瑞-KY率先登場，8日參與除息氣勢強，以978元上漲12元作收，今日每股除息21.791元；接下來，大立光及台積電於16日除息接棒，各除息46元及2.75元。市場正屏息以待高價股能否帶來填息示範。

統計百元以上高價股、即將在3月中旬除息的上市櫃公司有：譜瑞-KY、桂盟、大立光、台積電、八貫、禾聯碩及鈺齊-KY等，預計從9日起至16日止接棒除息，除了八貫為年配之外，其餘多是季配或半年配。

譜瑞-KY股利採半年配，今天除息21.791元，該公司也在8日公布去年每股獲利（EPS）為61.35元，並敲定下半年股息8.8元，合計現金發放率僅有近50％；8日股價表現不俗，上漲1.24％。

■譜瑞五次填息走勢凌厲

該股於9日除息21.79元，統計2020年8月以來計五次除息，除了去年8月除息後花四天填息外，其餘四次都於一日內完成填息，填息走勢凌厲。

台積電近來股價呈現橫盤整理，雖然去年每股大賺39.2元，獲利創高，但對投資人來說，每季2.75元股息，殖利率只略高於2％，外資不買單，8日賣超5,028張，對存股族來說，似乎吸引力也不大。不過，台積電擁有全球獨步的技術，在今年獲利仍可望成長下，市場樂觀看待台積電填息行情。

大立光也是採半年配，去年EPS達85.5元，去年已分配39.5元股息，當時因股價不到2,000元，如今早已填息，16日將再除息46元，8日股價收2,455元，填息行情備受挑戰。

萬寶投顧董事長朱成志認為，上市櫃公司今年面臨獲利衰退，大型股表現空間小，建議投資人轉進具有成長性的中小型股；資深證券分析師杜金龍以台積電來說，他認為，台積電獲利穩健，但目前股價在橫盤整理，外資是主導股價重要關鍵，預期下半年較有機會脫離盤整。

■法人：高殖利率股可留意

凱基投顧董事長朱晏民指出，從台股慣性來看，每年第二季是上市櫃除息旺季，高殖利率股具有保護作用，資金會往高殖利率股流、有機會表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，投資人參與除息要留意股價位階，若股價大漲一波不建議參與除息。