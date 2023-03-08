陳奕光│非電族群及政策加持股 可進場布局

總經與市場分析：

周二美股四大指數都震盪走低，主要是美國聯準會主席Jerome Powell前往參議院進行半年度貨幣政策報告聽證會，證詞內容表示1月份經濟數據雖然有可能受到氣候因素影響，但數據廣泛地轉強加上前幾季數據的修正代表通膨壓力比前次FOMC會議召開時的評估更高，終點利率的水準可能高於先前預估，未來的決策依舊取決於逐次會議前的數據變化，若整體數據指向政策需要加速緊縮，聯準會也會準備好加快升息步調。

根據CME FedWatch Tool，目前利率期貨價格隱含三月FOMC會議升息2碼的機率由30％跳升至70％。市場目光接下來關注的是周五公布的非農就業報告，若周五的非農就業人數明顯高於市場預期的20萬人，例如30萬人，則此次Fed升息2碼應沒太多懸念。終點利率方面，則由原預期的5.25％～5.5％提升至5.5％～5.75％。

操作建議：

近期台股高檔震盪，類股輪動快速，操作上除了留意營收、業績展望佳、法人籌碼偏多等個股之外，亦可留意以下族群：

1.各國已開放國門並力推觀光旅遊、刺激消費，解封概念股是本波台股表現最強勢的族群，鮑爾聽證會談話後，市場對Fed升息速度及終點利率上調機率升高，科技股對利率敏感度較高，而內需消費、觀光、生技等族群，預估仍將持續獲市場資金青睞。

2.隨著中國經濟政策定調穩中求進，預估中國經濟活動及各項需求將逐漸回溫，鐵礦砂走揚、鋼價連三漲已率先表態，散裝運價最近也出現明顯的翻揚。事實上，中國解封後，民生消費是第一線最先感受，而「促消費」為大陸官方重中之重，預估消費將逐漸帶動需求逐漸傳導至上游供應鏈（如解封初期帶動旅遊、居民移動，進而逐漸傳導刺激輪胎橡膠的需求回溫）。另工具機/自動化產業，從中國PMI數據及日本工作機械工業會（JMTBA）外銷訂單來看，本波產業循環有望自第二季逐漸走出谷底，相關的塑化鋼鐵、橡膠輪胎、工具機等原物料/景氣循環股可留意操作時機。

3.產業趨勢明顯及有政策加持的綠能、軍工相關個股。

4.Nvidia上季財報及本季財測皆優於市場預期，加上中階的GPU晶片睽違兩年推出，而顯卡為最早庫存去化完成的產業，營運第一季開始季增，相關個股可以趁回檔時布局。

5.高股息概念股，上市櫃公司股息配發陸續出爐，可留意基本穩健且具高現金殖利率個股。