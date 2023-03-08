外資買超榜 中小股當道 罕見敲這檔純網銀

美國聯準會主席鮑爾昨在參院作證時表示，最新經濟數據強勁，利率最終水準可能高於先前預期，升息腳步可能必須更快。鮑爾鷹派言論嚇壞金融市場，美國10年期公債利率重返4%，美元指數大漲，美股道瓊重挫574點。台股受利空衝擊跳空開低，盤中一度跌逾百點，11點過後賣壓消化，跌幅收斂，終場小跌39.69點，收15,818.20點，成交量2,453億元。指數守住5日均線，短多格局並未破壞。

今天外資賣超164.76億元，投信買超9.73億元，自營商買超9.91億元，合計3大法人賣超145.12億元。

台股盤面中小型股當道，外資今天買超排行榜，大型權值股幾近全面退位，前10名中，市值千億以上者僅南亞科及聯電，其他8檔皆為千億以下的中小型股，誠美材市值甚至不到百億。大型金控股不見蹤影，唯一入榜前10名的只有純網銀王道銀行，市值僅269億元，在金融股中可謂相當迷你。

加權指數回檔，連5日線都未觸及

在賣超方面，今天第一名為中信金1.2萬張，累計連5賣，共出脫4萬4,055張。此外，外資大幅減碼老牌傳產股，包括台泥、東元、華新、中鋼等。

台股ETF人氣王00878，外資日前曾連2天大買，但今天又砍逾1萬張。

分析師表示，大盤受到美股大跌影響開低，但一直到尾盤賣壓都沒有擴大，而且上漲家數多過下跌家數，象徵中小型股的櫃買指數在9點過後不久就翻紅，收盤還續創波段新高，而加權指數今天回檔連5日線都未觸及。短線看來，台股表現比美股強，小型股又優於大型股，因為大型股要看外資臉色，但內資積極做多，操作上宜避開外資主導的權值股，跟緊內資的腳步選擇主流股。

外資今天買超上市個股前10名為：緯創(3231)12,340張、南亞科(2408)6,454張、京元電子(2449)6,127張、飛宏(2457)3,978張、佳世達(2352)3,890張、聯電(2303)3,398張、王道銀行(2897)2,940張、元晶(6443)2,816張、神基(3005)2,741張、誠美材(4960)2,370張。

外資今天賣超上市個股前10名為：中信金(2891)12,283張、華邦電(2344)11,065張、長榮(2603)10,867張、國泰永續高股息(00878)1,0751張、台泥(1101)10,689張、元大滬深300正2(00637L)9,718張、東元(1504)8,487張、華新(1605)7,698張、新光金(2888)7,222張、宏達電(2498)6,413張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉 ）

延伸閱讀

外資賣超164億 台股這行情悄啟動聚焦它

麥卡錫證實將見蔡英文 5檔軍工股展英姿

大魯閣又噴 漢翔起飛 東元巨量 34檔活跳跳

寶一雷虎能追嗎?老手曝6檔隱藏板軍工股