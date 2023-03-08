3月8日一分鐘強弱勢股

3月8日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

所羅門(2359)

10

陸兩會聚焦AI、電動車，點火概念股；股價連2日漲停

凌群(2453)

10

與合作夥伴奪桃機三航廈資通建設工程，股價再創歷史新高

宜特(3289)

10

實驗分析需求增加，Q1淡季不淡、且訂單能見度見到H2

建榮(5340)

10

外資擴大買超213張，自營商小買27張；成交量翻9倍增

寶一(8222)

10

地緣政治升溫，台海情勢再掀波，軍工股行情繼續熱炒

光頡(3624)

9.97

投信、自營商各買超489張、321張，力抗外資賣超335張

巨有科技(8227)

9.97

ChatGPT題材帶旺；2月營收年增122.4%、至0.85億元

萬在(4543)

9.96

2月營收6,777萬元，年月增轉正、分別17.5％、46.8％

旺玖(6233)

9.96

股利政策甫公告；成交量倍增、達2,437張，股價拉長紅K

資通(2471)

9.91

攜手合作夥伴攻資安市場；去年營收、獲利皆創歷史新高

表：方歆婷

3月8日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

中化生(1762)

 9.59

擬配發現金股利1.3元，殖利率約1.9％，失望賣壓出籠

晟銘電(3013)

 6.85

遭列注意股；股價日前觸高回落，賣壓出籠，回測５日線

晶睿(3454)

 6.62

2月獲利表現平平、EPS 0.35元，股價漲多，回檔修正

中化(1701)

 5.58

籌碼有鬆動之虞；股價苦吞長黑K棒，探今年來新低

六角(2732)

 5.33

外資終結連3買、轉賣超560張，自營商也小賣36張

泰博(4736)

 4.96

高殖利率題材失靈，配息公告隔日，賣壓卻大舉出籠

中鼎(9933)

 4.82

投信連4賣、昨賣超257張；賣壓突湧現，股價跳水

神準(3558)

 4.76

三大法人聯手賣超，外資、投信分別1,385張、399張

訊連(5203)

 4.62

重訊澄清今年營收雙位數成長；長黑K摜破短均、月線

復盛應用(6670)

 3.64

外資連2日站賣方；賣壓出籠，股價跳水、一度回測月線

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組