3月8日一分鐘強弱勢股
3月8日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
所羅門(2359)
|
10
|
陸兩會聚焦AI、電動車，點火概念股；股價連2日漲停
|
凌群(2453)
|
10
|
與合作夥伴奪桃機三航廈資通建設工程，股價再創歷史新高
|
宜特(3289)
|
10
|
實驗分析需求增加，Q1淡季不淡、且訂單能見度見到H2
|
建榮(5340)
|
10
|
外資擴大買超213張，自營商小買27張；成交量翻9倍增
|
寶一(8222)
|
10
|
地緣政治升溫，台海情勢再掀波，軍工股行情繼續熱炒
|
光頡(3624)
|
9.97
|
投信、自營商各買超489張、321張，力抗外資賣超335張
|
巨有科技(8227)
|
9.97
|
ChatGPT題材帶旺；2月營收年增122.4%、至0.85億元
|
萬在(4543)
|
9.96
|
2月營收6,777萬元，年月增轉正、分別17.5％、46.8％
|
旺玖(6233)
|
9.96
|
股利政策甫公告；成交量倍增、達2,437張，股價拉長紅K
|
資通(2471)
|
9.91
|
攜手合作夥伴攻資安市場；去年營收、獲利皆創歷史新高
製表：方歆婷
3月8日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
中化生(1762)
|
9.59
|
擬配發現金股利1.3元，殖利率約1.9％，失望賣壓出籠
|
晟銘電(3013)
|
6.85
|
遭列注意股；股價日前觸高回落，賣壓出籠，回測５日線
|
晶睿(3454)
|
6.62
|
2月獲利表現平平、EPS 0.35元，股價漲多，回檔修正
|
中化(1701)
|
5.58
|
籌碼有鬆動之虞；股價苦吞長黑K棒，探今年來新低
|
六角(2732)
|
5.33
|
外資終結連3買、轉賣超560張，自營商也小賣36張
|
泰博(4736)
|
4.96
|
高殖利率題材失靈，配息公告隔日，賣壓卻大舉出籠
|
中鼎(9933)
|
4.82
|
投信連4賣、昨賣超257張；賣壓突湧現，股價跳水
|
神準(3558)
|
4.76
|
三大法人聯手賣超，外資、投信分別1,385張、399張
|
訊連(5203)
|
4.62
|
重訊澄清今年營收雙位數成長；長黑K摜破短均、月線
|
復盛應用(6670)
|
3.64
|
外資連2日站賣方；賣壓出籠，股價跳水、一度回測月線
製表：方歆婷
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!