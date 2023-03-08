鷹派回攻外資變臉 提款台股164億

鮑爾暗示3月恐升2碼，鷹派回攻，周三台股開低38.71點、為15819.18點，指路向下翻落15800點；電子權值大軍向空頭靠攏。加上台股千金、準千金高價股飆漲一輪後，近期激情稍見冷卻，外資此時更跳出來示警股價漲多，一桶冷水讓今日高價股低調，股王信驊(5274)跌逾2%，亞德客-KY(1590)也遭賣單打壓，股后大立光(3008)抗跌，世芯-KY(3661)、創意(3443)上漲2~4%。中場大盤一度跌逾百點，在資服、油電出手，光電、網通、鋼鐵、食品股翻紅呼應，台股硬上拉終場收跌39.69點，為15818.2點。今日外資(不含外資自營商)賣超164.7635億元，投信買超9.7327億元，自營商買超9.9068億元，三大法人賣超145.12億元。

大盤不振、類股躺平，題材股自成一局。車電、LED、儲能、軍工量大上漲。光學股表現不俗，大立光(3008)開低後翻紅上揚，最高達2495元、上漲2.25%；銘旺科(2429)、一詮(2486)漲停，艾笛森(3591)、榮創(3437)漲勢傑出。世界棒球經典賽(WBC)今日開打，棒球概念股大魯閣(1432)已連拉兩根漲停，擔綱本次賽事線上轉播平台的愛爾達(8487)連2漲累計漲幅約20%，體育概念股儒鴻(1476)、聚陽(1477)跟著翻紅走揚，另外，記憶體模組廠威剛(3260)因手握運彩發行權，成為另類隱藏版概念股，在外資連5買點火下，今日跟著翻紅保住70元大關。股東會高峰期來臨，紀念品概念股點火，王品(2727)、大魯閣近年大手筆發出3千元抵用券，被公認「超高CP值」，因買1股就能領，人氣爆棚，大魯閣挾紀念品與WBC雙話題連2天跳空漲停，從6日公布的18.45元漲到22.25元，再創波段新高。不過王品改成最後過戶日才揭曉股東會紀念品，市場不吃這套，股價表現未如大魯閣熱絡，終場收跌1%，失守5日線。

鮑爾鷹派言論加上台股創近9個月收盤新高，市場不敢大意，卻也不悲觀。周三台股一度重跌百點，最後仍拉抬回到15800之上，跌39.69點，為15818.2點，5日RSI為70.73，10日RSI為65.7，9日K值為83.03，9日D值為74.12，20日乖離率為1.48。觀看籌碼面，7日三大法人再度同站買方，共聯手買超93.54億元，外資連續第二天買超後今日變心，賣超164.7635億元，將前二日的買超額度吐回，本月由買超轉為賣超，粗估累計至今日賣超近137億元；投信擴大追補持股，買超9.7327億元，連續13日買超。

國票投顧指出，台股指數仍處五日線上，近期表現相對強勢，今日盤中買盤低接跌幅收斂，為台股下檔提供保護，後市能否維繫多方格局，觀察權值股是否有撐，以及五日線能否守住。元大投顧提醒，儘管多方控盤，但隨著盤面資金已經充分輪動，個股的位階皆已經來到高檔，短線追高的風險持續在累積，持股較高的投資人應該要開始具備避險思維。

（時報資訊 張嘉倚 ）

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