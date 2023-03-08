寶一雷虎能追嗎?老手曝6檔隱藏板軍工股

陸外交部長秦剛主動觸及中美、兩岸問題，美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫也有意訪台，台海情勢再掀波，寶一、雷虎等指標股帶頭衝，軍工股行情欲罷不能。分析師指出，地緣政治摩擦愈演愈烈，軍工股可望持續熱炒1整年，點名保勝光學、宏碁資訊、東捷資訊、智聯服務、緯軟、凌群等6家，除光學與AI本業營運穩，更是隱藏版軍工股，後市可留意。

萬寶投顧分析師張文赫表示，遙控飛機製造商雷虎切入軍用無人機後，去年股價暴衝1.5倍，今年又續漲3成；主攻TPU機能特殊布的八貫，原本日成交量不到千張，卻因產品供應給北約軍隊，搖身一便成為軍工概念股，去年營收以26.01億元創高，年增近26%，股價漲幅翻倍。

從雷虎、八貫的例子可以發現，冷門公司切入軍工產業後，股價都是翻倍大漲，也讓他認為，去年12/15才掛牌的保勝光學可注意。

張文赫指出，保勝光學為國內少數專供大尺寸玻璃光學透鏡的光學廠，聚焦劇院、電影院、天文、醫療、運動等利基市場，月產能60~100萬套，且為爭取航太及AOI半導體檢測商機，斥資1億元擴增非球片鏡片產能，產能預計明年下半年開出，加上打入國科會「第3期國家太空計畫」供應鏈，成太空國家隊，協助研發生產福爾摩沙衛星8號搭載的修正鏡頭。

打入人造衛星市場，不僅代表研發能力獲商用市場肯定，也讓保勝光學軍工概念加身，去年營收以5.51億元創歷史次高，年增2成，前3季EPS3.07元，自結今年1月營收6645萬元，則創公司成立來次高，年增136.76%、月增78.36%，股價有機會挑戰80元的前波高點。

物聯網引爆資安需求，加上ChatGPT帶起AI熱潮，資訊服務商後市可期

萬寶投顧分析師陳子榕則認為，物聯網（Internet of Things，簡稱 IoT）設備引發的資安事件與日俱增，電視或印表機遭到入侵，就可能成為駭客進入內網的跳板，使企業組織陷入極大風險，總統蔡英文為首的府院，均對資安做出重大宣示，如要求國發會盡快報告個資專責機關及相關法規修改等時程。

除了軍武等相關設備製造廠商，資安概念股也可視為軍工股的一環，加上近期ChatGPT帶起AI熱潮，陳子榕點名宏碁資訊、東捷資訊、智聯服務、緯軟、凌群等5家資訊服務商。

他以宏碁集團子公司智聯服務為例，資訊人力委外服務是近年成長的重心之一，半導體客戶的營收占比高達7~8成，其中以晶圓大廠為主，且在入股無塵室廠務系統服務業者旭誼工程後，有助於雙方結合優勢。

至於雲端數位解決方案服務商宏碁資訊，則受惠金融業、政府對雲端服務需求持續強勁，去年營收、獲利雙創新高，預估今年營收將維持2位數成長，全年EPS上看10.9元。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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