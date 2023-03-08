長榮航太也槓龜？抽這檔1.5月薪躺著賺

台股抽抽樂一檔接一檔！長佳智能（6841）挾AI熱度1日掛牌大漲91.84％，讓股民信心大振，緊接著3月10日將上市的軍工熱門股龍德造船(6753)中籤率僅0.18%，抽中1張爽賺6.34萬元後，長榮集團旗下小金雞長榮航太（2645）也於今日公開抽籤，申購期間吸引72.3萬筆申購單參與，凍資金額逾491億元，換算中籤率0.51％，其每股申購價68元，若以6日均價101.56元計算，投資人抽中一張有望現賺3.36萬元紅包。

由於兩檔軍工股太熱門中籤率有夠低，沒抽中的股民快收拾起悲情，擁有近33萬股東的永豐金(2890)也宣布舉辦八年來最大現增案，本次發行7.5億新股，於6～8日開放申購，以3日收盤價17.05元計算，每股認購價15元等於打88折，且每人可申購5張，股民有機會抱走近1.03萬元小紅包。緊接著3月15日至19日繼續抽睿生光電(6861)，抽中價差逾6萬，等同現賺約1.5個月平均月薪。

群創（3481）旗下首家分割獨立的公司睿生光電(6861)配合上市前公開承銷，對外競價拍賣2,448張，競拍底價59.83元，暫定承銷價70元，競拍時間自3月7日至9日，3月13日開標；3月15日至19日辦理公開申購，21日抽籤，暫定3月27日掛牌，以7日收盤價138元計算，抽中現賺6.8萬元，相當國人平均月薪4.3萬元的1.5倍，想必又會引起一波申購熱潮。

睿生光電(6861)專攻智慧醫療市場，為全球少數能一站式提供薄膜電晶體－光電二極體（TFT-PD）畫素電路設計、X光平板感測器元件設計製造及X光平板感測器模組設計及代工的專業廠商。2022年合併營收約18.9億元，稅後純益約1.99億元，營收、獲利和前一年相當，每股稅後純益約5.62元，董事長楊柱祥表示，公司提供數位X光感測器一站式服務，未來將持續發展智慧醫療市場，由硬體設計製造跨入軟體AI及智慧平台的服務。

睿生光電為群創第一家孵化的小金雞，持股占57.29％，以公司暫定承銷價70元計算，群創轉投資睿生光電的帳面價值高達14.35億元，雖遭外資連2賣，早盤抗跌有撐，力守15元及五日線。

（時報資訊 龍彩霖）

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