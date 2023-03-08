台塑四寶甜蜜買點到？群益評估出爐

下游需求復甦力道待觀察 法人：維持台塑四寶「中立」投資建議

台塑四寶2月營收回溫，且隨著大陸市場下游需求回升，台塑(1301)、南亞(1303)看好3月、第二季營收將成長，台化(1326)也看好第二季市況回溫，在油價方面，台塑化(6505)預期中國需求回升下，油價可望逐步回升。

群益投顧認為，目前供需結構仍處於多空交雜，大陸解封對於下游需求復甦的推升力道則仍待觀察，投資建議方面，維持相關個股「中立」投資建議。台塑四寶8日股價未受大盤開低影響，股價維持在平盤附近游走。

春節過後下游回補庫存力道增加，台塑四寶2月營收均較元月回溫，合計達1,307億元，月增7.8%，年減0.6%，以台塑月增22.8%表現最佳；台塑化則是唯一年、月雙增，且前二月營收維持年增率正成長的公司。台塑四寶前二月營收合計2,519億元，年減11.7%。

群益投顧表示，因1月農曆春節出貨天數較少，2月春節過後下游陸續復工，台塑四寶營收較元月普遍呈現正增長，但目前供需結構仍處於多空交雜。

包括中、美新增產能對於市場價格衝擊持續發酵，而春節過後中國需求已見回溫跡象，帶動2月石化產品報價有所反彈，但2月下旬開始反彈力道再度減緩，解封對於下游需求復甦的推升力道則仍待觀察。投資建議方面，維持相關個股「中立」投資建議。