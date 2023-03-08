電子腿軟 台勝科昇達科突圍 台股早盤震盪

台股加權指數8日開低在15,819.18點，權王台積電（2330）開在521元，大型權值電子股聯電（2303）、鴻海（2317）等往下壓低指數，惟個股仍有表現，台勝科（3532）去年大賺，早盤股價漲逾1.6％，昇達科（3491）3月起業績往上，早盤股價亦上漲逾2％，台股早盤指數下跌逾70點，力抗美國加碼升息壓力。

聯準會（Fed）主席鮑爾稱利率可能調升到比預期高、以便對抗通膨，3月升息兩碼的機率聞訊大增、美國2年期公債殖利率也突破5％，美國四大指數應聲重挫。

道瓊工業平均指數3月7日終場下跌1.72％（574.98點）、收32,856.46點。

那斯達克指數下跌1.25％（145.41點）、收11,530.33點。費城半導體指數下跌1.07％（32.17點）、收2,962.42點。

元富投顧指出，目前市場對3月10日即將公布的2月非農就業人數新增預估是20萬人，遠低於1月的51萬7,000人，失業率也由3.4％提高至3.5％，而此數據若如預期大幅下降，緊接著3月14日要公布的2月份消費者物價指數（CPI），預估就可以由1月份的6.4％下降至5.5％～6％之間。

若CPI果真可以降到6％以下，Fed未來升息頂多2～3次，且年底降息的機會也大增，美股震盪走高，台股將提前挑戰16,000大關，下檔支撐也墊高到15,500月線。

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