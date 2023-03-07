3/8盤前》小心！這老牌基金大爆雷

台股今（3/8）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.上市櫃公司2月營收，已有447家搶先公布，2月淡季效應顯現，逾半數上市櫃公司營收出現年衰退，但仍有包括華新（1605）等16檔營收月增、年增「雙增」股，法人本周以來買超，股價搶鏡。

包括華新、華孚、明泰、中磊、神基、台耀、廣宇、普誠、M31、乙盛-KY、艾訊、廣運、為升、帆宣、耿鼎、太極等16檔營收「雙增」股，法人本周以來買超，7日股價齊步上揚。其中，華新因反映缺電概念，7日股價大漲6.11％，帶動電線電纜族群股價同步噴發。

2.升息趨勢下，銀行成金控獲利主要引擎。五家金控率先公告2月自結獲利，其中兆豐金控2月稅後獲利37.05億元，較去年同期成長72％以上，且是目前已公告獲利金控中的第一名，主要是兆豐銀連兩個月都賺逾30億元，累計前二個月兆豐金稅後獲利77.84億元，同比成長118％，有望保持金控獲利前三名。

3.大陸兩會如火如荼展開，AI及電動車作為會議期間建議與提案的熱點，也預示接下來一年站在政策風口的關鍵產業，連帶激勵所羅門（2359）、東元（1504）等周邊台廠7日強勢亮燈漲停。

台股相關個股同步沾光，包含AI概念股的所羅門、零壹、明泰、凌群、力旺，以及電動車概念股東元、同致、台半、華城、為升、台達電、長園科、欣銓、朋程7日齊步走高。其中台半受惠車用MOSFET新品出貨放量，營運增添成長動能，單日獲法人大買1.04萬張，股價強拉逾半根漲停板。

4.汽車終端需求強勁，只是受到疫情封控、長短料等因素影響下，生產拉貨一直不太順利，隨中國解封推動供應鏈轉順，加上新能源車快速成長的趨勢仍在，汽車連接器／線供應商胡連（6279）、詮欣（6205）2月不受市場波動干擾，營收維持高檔。

5.歐洲IDM大廠英飛凌（Infineon）與晶圓專工大廠聯電（2303）7日共同宣布，雙方就車用微控制器（MCU）簽訂長期合作協議，擴大英飛凌MCU在聯電的產能，以服務迅速擴展的車用市場。此高性能MCU產品採用英飛凌專有的嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）技術，於聯電新加坡12吋廠Fab 12i以40奈米製程技術製造。

6.廠務工程供應商帆宣（6196）公告2月合併營收47.29億元，相較去年同期大幅成長85.4％。法人預期，帆宣今年上半年在晶圓大廠工程持續挹注下，合併營收將可望相較去年同期再度成長雙位數水準，寫下歷史同期新高。

7.裕民航運（2606）7日公布去年財報，營業利益43.39億元、年增13.59％，稅後純益44.04億元、年減9.99％，雖然受到業外收益減少的影響，仍繳出近十年來次佳成績，每股盈餘達5.21元。裕民董事會也決議擬配發現金股息3元，以7日收盤價61.6元計算，現金殖利率4.87％。

8.達方（8163）去年營收、獲利雙成長，2022年合併營收為95.3億元，年增5.3％，歸屬母公司稅後純益為11.6億元，年增率1.4％，每股稅後純益為4.15元。

展望2023年，董事長蘇開建表示，腳踏車需求下修、IT還沒回溫，第一季保守以對，第二季會比第一季好，下半年會比上半年好。雖然景氣變數大，達方穩健經營，今年營收、毛利率仍拚成長。

9.瀧澤科去年營收及獲利飆史上新高，7日舉行50周年慶，勾勒ESG、智能製造、智慧機械及數位轉型，是未來四大營運發展目標，並在台北國際工具機展發表6款智慧新機，搭載自行研發智能化軟體。

10.中鋼7日參加國泰證券舉辦的法說會，中鋼財務副總經理楊岳崑表示，鋼市目前沒有負面的消息，只會「月來月好」，至於中鋼推動興建電爐煉鋼是為了迎合世界潮流，但強調現仍僅止於評估與規畫階段。

11.受惠客戶拉貨動能延續，不僅工業電腦（IPC）雙雄研華（2395）、樺漢（6414）2月營收皆改寫同期新高外，截至7日為止，已公告最新營收表現的IPC廠中，包括艾訊（3088）、鑫創電子（6680）等七家也都迎來歷年最旺2月。

展望後市，法人預期在工作天數回歸正常，以及缺料緩解之下，有望維持成長態勢，首季業績表現不俗。

12.訊連（5203）董事長黃肇雄表示，2023年營收將有雙位數的成長，主要成長力道來自於三大成長型的產品。另外，看好人工智慧的趨勢，最快第一季推出生成式AI圖像功能，並且計畫今年在東南亞成立人臉辨識產品的銷售團隊。

13.全球第四大壓縮機大廠瑞智（4532）去年營收衰退，但獲利不減反增，EPS達1.38元，7日董事會決議擬配發現金股息0.9元，配發率65.22％。由於大陸空調業者仍持續在去化庫存，瑞智2月及前二月銷售台數及營收雙雙下滑，瑞智期待第二季起大陸經濟好轉，帶動業績反彈向上。

14.神基投控（3005）受惠強固型電腦訂單需求增溫、汽車機構件及轉投資航太事業出貨動能亦持穩，2月合併營收年、月雙增站25.93億元，為近18年來同期新高。累計2023年前兩個月合併營收51.46億元、年增4.39％，站2007年同期以來新高。

旗下轉投資之航太事業豐達科（3004）亦隨著航空載運量的回升，客戶需求持續增長，2023年以來單月營收延續2022年的強勁雙位數年成長走勢，前兩個月累計4.33億元、年增56.18％，為僅次於2020年同期的歷史第二高。

15.近來矽谷科技業頻頻裁員，但亞洲科技業為了留住人才卻大方加薪。市調機構NodeFlair發表的《2023年科技業薪資報告》指出，新加坡科技業去年普遍加薪，其中又以區塊鏈、手機、網站可靠性工程師的加薪幅度最大。星軟體工程師薪資居亞洲最高，台灣與馬來西亞分居第二與第三。

16.台塑四寶2月營收全面彈升，合計2月營收1,307.12億元，月增7.8％。其中台塑化因油品、石化逐步回穩，營收呈現月年雙漲3.7％、20.7％；台塑因產品報價相對走堅，2月營收月增22.8％，台化、南亞也有9.5％、7.7％月增表現，但仍較去年同期減少2.4％～26％。

17.國銀今年火力全開，利息收入、手續費及投資三頭賺，1月稅前盈餘衝453.4億元，創單月歷史新高，年增率近50％。銀行局副局長童政彰7日表示，國銀獲利創新高主要是國內總分行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）、海外分行及大陸地區分行獲利全面成長，不管是和歷年同期或歷年逐月相比，均為史上最高紀錄。

18.觀光產業景氣谷底復甦，指標國際觀光商圈西門町，店面迎來一波疫後最大開店潮，據統計，目前至少有包括服飾、伴手禮店等10多處店面正在趕工中，卡位這波觀光復甦商機。房仲業者指出，西門町商圈內仍有些店面空置，但租金已經有谷底反彈跡象，甚至有租客想租5年、但房東只願意出租2年的情形發生。

19.Yahoo公布亞太地區規模最大的「元宇宙世代白皮書」調查結果，發現台灣40歲以下的年輕人，對於元宇宙的興趣度在亞太區排名第二。

該項調查主要針對台灣、香港、新加坡、日本、澳洲和紐西蘭地區，大約有1萬5千名，13歲至65歲的受訪者。

20.太陽能系統廠泓德能源於創新板掛牌後連兩日奔漲停，綠能族群集體歡呼，儲能股中興電7日盤中突破百元、再登新天價，台達電也挾母以子貴題材寫逾一年半高，後續雲豹能源14日也將上市，綠能軍團「人多勢眾」、股價電力十足。

21.銅箔基板廠聯茂（6213）7日公告2022年財報，稅後純益18.6億元、年減41％，每股稅後純益4.94元，受到消費性市場需求不佳衝擊，聯茂去年營運下滑，同日董事會通過決議預計配發現金股利3元。

展望2023年，7日公司公告將於泰國增設新廠，預計第一期投資金額為15.36億元，註冊資本額為3.84億元，將於今年3月起，分階段陸續完成投資計畫。

22.三陽現代汽車去年銷售業績逆勢成長，手握超過5,000張待交車訂單，營運有底氣，董事長吳清源7日在新春記者會上，宣示今年追求營運更上層樓目標，乘用及商用車合計總銷量要成長至1.73萬輛，挑戰連續第四年成長，年增率逾12％，也將續居銷售成長冠軍。

23.主計總處7日公布最新消費者物價（CPI）指出，由於蔬果價格回落，年節因素消退，加以國際農工原料行情走跌，輸入性通膨壓力已趨緩，2月通膨率（CPI年增率）跌破3％，降至2.43％，國內通膨逐漸收歛，研判3月還會再降低。

24.台灣群眾集資產業進入戰國時代，三股新勢力備受關注，一是新玩家投入且來勢洶洶，包括電商平台momo購物網、設計購物網站Pinkoi等；二是因應「流量為王」時代，集資平台組聯盟發展雙平台或多管道連動集資，替專案爭取最大流量。三是今年將有跨國同步集資專案上架，創全球首例。

25.零碳、儲能商機發燒，機電大廠東元近年陸續擴大電動車動力系統、系統節能解決方案全球布局，在機電系統、智慧能源業績成長，相關訂單高水位帶動下，7日股價漲停收35.1元，出現睽違七年多來首度亮燈漲停，股價並登一年多來新高。

26.矽晶圓廠台勝科（3532）7日公告去年財報，合併營收163.93億元，稅後純益48.22億元，同創歷史新高，每股稅後純益12.43元優於預期，董事會決議每股擬配發7.3元現金股利。雖然今年以來矽晶圓供給過剩導致現貨價走跌，台勝科因為已提高長約比重，今年營運表現力求與去年持平。

27.台電汰舊換新電纜及強韌電網計畫帶旺華新（1605）、華榮（1608）今年業績，華榮對第一季營運審慎樂觀，華新2月合併營收創同期新高，預期上半年不銹鋼事業營運優於去年下半年。

28.繼新國民ETF-國泰永續高股息ETF（00878），國泰投信與全球指數公司龍頭MSCI再度攜手合作，推出精心巨作─國泰台灣領袖50 ETF（00922），追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，於8日至10日盛大募集，IPO最低申購金額為新臺幣15,000元，發行價與費用率頗為親民，適合投資人作為長期存股的首選。

29.物價居高不下，據估算，勞動部勞保年金（含老年年金、失能年金及遺屬年金）今年約有5個請領年度的年金給付將隨消費者物價指數（CPI）累計成長率達5％而調整，預計今年6月就會領到調整後的年金，約有65.6萬人受惠。

30.受惠於國際油價上漲、大陸政策利多等因素，大陸三桶油「A＋H」股7日股價齊漲。中海油、中石化、中石油H股盤中同步創下52周新高價，且自2023年以來均累計漲逾20％。中海油A股7日一度飆出漲停，中石化與中石油A股曾大漲6.8％及5.8％。

31.美國在2022年6月底以新疆人權爭議為由，限制中國太陽能產品出口至美國，如今或因中國反制不得不放行。兩家中國太陽能公司表示，美國太陽能電池板的進口量開始回升。一名白宮官員當地時間6日也證實，對中國企業的出貨已解凍。

32.俄烏戰火持續逾一年，中國在該議題上後續會否有相關動作令全球關注。中國外長秦剛7日表示，烏克蘭危機已到緊要關頭，施壓與制裁都無法解決問題，需要冷靜對話，儘快啟動和談。

33.大陸國務機構改革方案7日公布，除金融外，因應大陸技術自主創新願景的科技數據領域變動最大，包括組建中央科技委員會，以及國務院重組科技部、新設國家數據局，宣示以舉國體制投入科研突破瓶頸。

34.澳洲央行（RBA）7日一如預期宣布升息1碼（25個基點）至3.6％，此為連續第十次調升利率，並創下逾十年新高水平。但RBA釋出偏鴿信號表示，抑制通膨的努力已顯現成效，暗示升息循環接近尾聲。

35.民眾關注勞保破產議題，多位立委在總質詢也聚焦勞保議題。行政院長陳建仁7日在立法院答詢時透露，預計4月份編列明年總預算時，會編列撥補勞保基金1,000億元預算，如果歲計有賸餘更不排除往上加碼，讓大家都能領到勞保，放心工作，「只要政府在，勞保基金就不會倒」。

36.深受各界關注的大陸國務院機構改革方案7日出爐，金融領域成為改革重點，金融監管層級全面提升。根據方案，國務院轄下將組建國家金融監督管理總局，銀保監會將廢除，證監會則改為國務院直屬機構，同時對中國人民銀行進行職責簡化和分支機構改革。

37.協助銀行抓住雲端及AI商機，金管會7日宣布史上最大科技放寬措施，銀行未來對於「非重大」、「非消金業務」、「非境外」的委外業務，可免逐案事先申請；至於金融業者心心念念爭取的上谷歌、亞馬遜及微軟等三大公共雲，進行雲端儲存、AI運算，最快9月可大幅放行。

38.根據投信投顧公會統計，第二季起至少會有六檔ETF陸續問世，總申請募集金額逾新台幣千億元。其中國泰台灣領袖50、復華美國標普500成長ETF，已訂於3月募集，兩大投信搶攻台灣與美國股市投資契機拚場，預期將帶動第二季一波ETF投資熱潮。

39.CRIF中華徵信所7日指出，統計2019年至2022年第三季，上市櫃公司投資美國投資收益成長高達465.22％，整體投資收益集中在前十大的美國子公司，如國巨轉投資的PULSE ELECTRONICS CORPORATION連續四年入榜、去年第三季以104.71億元排名第一名，且國巨集團共有三家公司入榜，排名第二的大成不銹鋼集團則有二家入榜。

40.網通廠宇智（6470）2022年第四季營運由高點滑落，包括營收、毛利率均呈季減，再加上匯損侵蝕獲利，單季歸屬於母公司業主淨利只餘1,123萬元，換算EPS僅0.35元，大輸前季的EPS 2.59元，惟全年EPS 6.17元仍較前一年度的EPS 3.42元激增逾八成，順利寫下歷史新高，連帶現金股息殖利率也飆高逾7％。

41.八貫（1342）受部分戶外品牌延遲出貨影響，2月營收1.48億元，月、年雙減39.83％、20.62％；累計前二月營收3.95億元，年減0.77％。

八貫表示，生產排程已回歸正常，且在稼動率維持高檔情況下，預期3月出貨量將明顯回升，營收亦可回到去年平均水準以上表現。訂單能見度保持明朗，稼動率持續滿載下，估第一季營收仍將與去年第三季相當。

42.達欣工（2535）董事會7日通過去年財報，稅後純益11.88億元、年減2.95％，EPS為3.66元，董事會決議擬配發現金股息2.5元，以7日收盤價32.65元計，殖利率達7.66％。

43.高球桿頭代工四雄去年營運接棒高歌，繼鉅明（8928）公布EPS達5.63元、明安（8938）16.92元同創新高後，大田（8924）7日也公告去年財報，全年營收77億元。

雖然是歷史次高，不過因新台幣匯率的帳上收益帶動，去年EPS衝上21.4元的歷史新高，大田董事會決議擬配發現金股息12.85元，配息率60.05％，以7日收盤價138.5計，殖利率高達9.28％。

44.東台（4526）近年積極布局電動車及航太產業有成，參加台北國際工具機展接單進補，在手訂單回升至46億元以上，訂單能見度看到第三季。

45.泰博（4736）董事會7日通過去年財報及股利政策。受惠快篩試劑熱銷，泰博去年獲利、股利水準齊創新高，全年淨利33.83億元、年增71.28％，EPS達36.03元，董事會通過擬配發現金股息20元，以7日收盤價201.5元計，殖利率9.9％。

B.利空因子：

1.美國聯準會主席鮑爾7日出席聽證會表示，聯準會升息幅度恐會超出原先預期，引發市場惶恐情緒，2年期美債殖利率升破5%，寫下2007年以來的最高水平，華爾街股市7日開低走低，富國銀行及美國銀行等銀行股重挫，四大主要指數終場盡墨。

道瓊工業指數重挫574.98點，或1.72%，收32856.46點；標準普爾指數大跌62.05點，或1.53%，收3986.37點；那斯達克指數下滑145.41點，或1.25%，收11530.33點；費城半導體指數下挫32.174點，或1.07%，收2962.418點。

2.「料峭春寒」，財政部直言今年首季出口將是「金融海嘯14年來最冷的一季」（指年減幅度最大）。財政部7日公布2月出口310.5億美元，是近兩年單月新低、年減幅17.1％已「連六黑」，且連四月雙位數衰退，預估要等到今年第四季才能止跌回升。累計前兩月出口減幅19.2％、也創下14年來同期最大。

3.大陸海關總署7日公布今年前2月外貿數據，受外需不足影響，出口年減6.8％，但優於市場預期。進口則在企業信心不足未進入補庫存階段下，衰退幅度擴大至年減10.2％，遠遜市場預期。

4.台股千金、準千金高價股飆漲一輪後，近期激情稍見冷卻，外資此時更跳出來示警股價漲多，里昂證券降評股王信驊至「劣於大盤」，認為評價已滿足；麥格理證券重申股后大立光「劣於大盤」投資評等，直指需求依然偏弱，智慧機循環仍處谷底。

5.大陸冷氣團持續發威，連累台灣2月出口續凍。財政部統計處長蔡美娜7日指出，2月對大陸出口金額110.06億美元，較去年同月大減47.54億美元，對照2月整體出口年減64.1億美元，等於出口減少有75％是來自對大陸出口的衰退。

6.全國缺蛋問題越演越烈，日前農委會主委陳吉仲表示，估計3月底可以解決缺蛋問題。不過，陳吉仲7日下午在立法院備詢時改口，表示國內產量將在5、6月恢復正常。

7.在台灣販售超過十年的澳豐金融集團旗下基金（Ayers Alliance Financial Group，市場簡稱A.A），以8％高報酬吸引投資人，但從去年12月中旬起陸續傳出投資人申贖卻拿不到錢，其中不乏法人投資者。

金管會證期局副局長張子敏7日指出，澳豐基金非金管會核准的境外基金，不得在國內銷售，已接獲民眾檢舉近期也移送檢調，至於上市公司若有投資影響財務必須重訊公告。

據報導有十家法人有投資A.A，張子敏指出，若上市櫃公司因投資影響到股東權益或證券價格，會請證交所督導上市櫃公司適時發布重訊，讓市場知悉。

目前已重訊公告的有兩家公司，包括寶齡公告分2年至3年間投資澳豐基金產品300萬美元（約新台幣9,178萬元），但公司認為還有機會等到贖回；台端則已公告認列虧損，有逾3,100萬元基金尚未贖回。二家公司尚未拿到的贖回金額高達1.2億元。(閱讀全文)

8.美國國會兩黨仍為提高舉債上限僵持不下，國際信評機構惠譽（Fitch）警告，美國即便躲過主權違約災難，債信評等恐因兩黨頻頻上演政治攤牌，而有遭下調危機。

9.對Rivian、Lucid等多家新崛起的電動車業者來說，去年已飽受供應鏈限制與生產困境的打擊，但今年的挑戰更加艱鉅，因產量與需求未如預期、成本上揚，使得電動車業者陷入燒錢過快和資金吃緊的困境。

10.鋰價在過去兩年急速飆高，刺激市場供給，隨著需求逐漸減弱，美國銀行（BoA）預期今年鋰可能轉為供給過剩。

11.美國電動自行車（e-bike）鋰離子電池起火意外頻傳，單單紐約去年的起火案件就暴增逾一倍，多半是因為充電不當，造成電池過熱釀禍。

美國電動自行車火災意外以紐約占大宗。根據紐約市消防局數據，去年相關起火意外激增逾一倍至216件。電動自行車和電動滑板車等微移動裝置火災已造成40人受傷，和兩起死亡案例。

12.針對台灣近年屢屢成為中美關係間的斡旋籌碼，大陸外交部長秦剛7日定調，台灣問題是大陸核心利益中的核心，也是中美關係第一條不可跨越的紅線。他放重話表示，「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」。

13.美國對中國科技發展深懷戒心，傳出美國總統拜登即將在近期頒布對中國先進科技領域的投資禁令。業內人士指出，由於近年中美關係每況愈下，再加上投資禁令公布在即，部分創投資金及私募基金近期以來已主動削減在中國的投資。

14.產險業防疫保單惡夢即將進入尾聲。保險局7日公布最新理賠統計，今年前二個月防疫險、疫苗雙險合計理賠件數逾101萬件，理賠金額總計為417.4億元，但2月理賠金額約197億元，低於1月近221億元，是去年7月以來的單月新低。

15.宏致（3605）公告指出，公司偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理，評估對營運無重大影響。

16.宏達電（2498）虧損重新放大，去年虧損來到34.1億元，比2021年的虧損最低點多虧1成，每股虧損為4.13元。

17.淡季效應發威，玉晶光（3406）2月營收慘跌破10億元大關，直逼去年5月以來的新低，玉晶光指出，2月營收較1月走低，全因上半年進入客戶傳統淡季，至於未來營運狀況，仍須視客戶需求而定。

18.受品牌客戶持續調整庫存影響，製鞋業如豐泰（9910）、志強-KY（6768）、鞋材廠百和（9938）2月營收普遍下滑。其中豐泰年減0.42％，志強-KY年減27.69％、百和年減3.55％。

延伸閱讀

泓德能源飆 10檔綠能軍團歡呼

華新、中磊等16檔營收雙增股 法人先卡位

陸兩會聚焦AI、電動車 所羅門、東元股漲

拉貨帶勁 研華、樺漢等IPC廠2月營收報捷

亞洲 科技人薪情 星最好、台居次