高盛按讚 14檔蘋概股補漲

高盛證券最新開啟對蘋果基本面研究，盛讚廣大的現有用戶替「蘋果即服務（Apple-as-a-Service）」營運機會打下堅實基礎，給予「買進」投資評等，目標價高達199美元。此消息傳出，為台廠蘋概股注入強心針，7日價量齊揚，扮多頭明燈。

蘋果近日股價飆漲，6日收在153.83美元、上漲1.85％，累計近三個交易日，股價從低點143.9美元漲到156.3美元，由低到高最多大漲8.62％。高盛對蘋果目標價199美元，等於還有27％空間。

台廠蘋概股近來表現並未如蘋果漲勢，7日績優股展開落後補漲，興能高、優群、金像電、臻鼎-KY、正達、台達電、鴻海、健鼎、良維、瀚荃、順德、佳必琪、和碩、力成等14檔台廠蘋概股展開價量齊揚，市場買盤大舉湧入。

高盛指出，蘋果憑藉成功的高階硬體設計，建立起使用者的品牌忠誠度，帶動用戶基礎不斷成長，且透過減少客戶流失、降低新產品與服務吸引客戶成本，同時鼓勵客戶持續購買等方法，創造營收成長的能見度。

高盛證券並提出五大理由，說明看好蘋果股價上揚的原因：

一、儘管產品營收面臨逆風，蘋果iPhone用戶仍將持續成長，估計將從2022年底的11億，以3％的年複合成長率增長，至2026年達13億。

二、iPhone換機週期雖延長，然透過定價、產品組合、新產品的助陣抵銷衝擊，硬體產品每使用者平均收入（ARPU）維持穩定。

三、受惠於用戶滲透率提高、市占上升，以及高成長服務事業貢獻，蘋果服務業務的ARPU將繼續成長。

四、在蘋果持續回購股票推動下，估計2022～2026年期間蘋果每股稅後純益（EPS）年複合成長率達10％。

五、營收組成轉向更高品質的服務業務值得更高的評價擴張，蘋果目前評價無論相較於歷史區間與同業來看，都透露出吸引力。