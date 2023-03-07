泓德能源飆 10檔綠能軍團歡呼

太陽能系統廠泓德能源於創新板掛牌後連兩日奔漲停，綠能族群集體歡呼，儲能股中興電7日盤中突破百元、再登新天價，台達電也挾母以子貴題材寫逾一年半高，後續雲豹能源14日也將上市，綠能軍團「人多勢眾」、股價電力十足。

■雲豹能源14日上市添火力

法人指出，台股高檔震盪，現階段政策加持股仍是首選，而綠能題材股近期有新股陸續掛牌，亦有望帶動整體族群買氣提升。

泓德能源6日掛牌創新板氣勢如虹，首日漲停攻121元後，7日再亮燈站上133元、連拉兩根漲停板，委買單量也高達1,695張，市值躍增至113.1億元，綠能族群添新兵，國內資本市場相關題材股再獲資金關注。

■中興電、台達電衝勁十足

受惠台電廣增儲能建設、強化電網韌性龐大商機，儲能、機電及線纜類股持續擔綱領漲指標，中興電7日最高價衝上101元新天價，法人連兩日大買5,449張，東元漲停、創近兩年高。

華新、華城、台達電、廣錠、大亞、士電、亞力漲幅也介於3～7％，漲勢整齊，華新在經歷法人連七日瘋狂提款後，終獲三大法人聯手回補1.29萬張，股價續朝月線靠攏。

受惠泰國「大金雞」泰達電加持，台達電母以子貴效益發酵，7日最高價307元創逾一年半高，法人加碼4,900張。泰達電搶搭電動車熱潮、股價狂飆，市值突破兆元台幣，超越母公司台達電的7,831.5億元，成泰國最大上市公司，台達電截至去年底，持有泰達電已發行流通在外63.78％股權。

元富投顧總經理鄭文賢指出，台股持續高檔震盪、投資熱度仍存，軍工、儲能股為盤面焦點，在部分資金由電子轉移至非電類股下，預期相關個股仍可望維持高檔。

■法人看好政策題材股動能

此外，泓德能源掛牌成為板上首檔能源股後，14日還有另一檔綠能人氣股雲豹能源也將跟進於創新板上市，證交所看好今年創新板申請上市家數可望衝上十家。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，市場在升息壓力、地緣政治及經濟衰退隱憂影響下波動增強，但景氣下半年有望回溫、帶動股市率先反彈，預期政策題材股向上動能較強，綠能、電動車等將是可優先布局之族群。