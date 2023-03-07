連乾文│類股輪漲快 後市看台積電營收臉色

經濟事件分析：

目前仍是狂鷹空中叫，3月升息2碼機率升高，5月、6月各升1碼預測不變，甚至有持續至9月可能。不過CPI疲態已顯露，因美國30年期房屋抵押貸款利率在2月已增至6.65％，這確已造成成屋的價格呈現下跌趨勢。



另去年3-5月時西德州原油是漲至100美元以上，目前原油價格約80美元上下，因此佔CPI6.9％的能源價格年增率將可能大減，估3-7月將是CPI大幅下降趨勢。

產業變動分析：

玉山金宣布股利大縮水，引發金融股存股族譁然，玉山金近三年配息率約88％現降至55％，由1.34元降至0.6元，估第一金將由80.8％降至50～60％，由1.2元降至0.8元；估富邦金由38.5％降至32.03％，由4元降至1.13元：估國泰金由40.7％降至33.58％，由3.5元降至0.87元：估開發金由58％降至47％，由1元降至0.47元，估很多金融股將跟進調降配息率。

配息率下降主因是金融資產價值去年大縮水，尤其有壽險的金控如國泰金在其他權益項目損失5,074億元、富邦金約損失2,740億元、開發金約損失1,171億元，另配息率降低原因是今年全球經濟看淡，美國GDP由2.1％降至1.4％、歐元區由3.5％降至0.7％、英國由3.6％降至萎縮0.6％，所以第一金將放款成長率由13.6％降至4.5％、房貸成長率由10％降至3％，採保守策略。

金融股存股真的變存骨？其實也不盡然，金融股去年獲利仍佳，今年1月獲利持續佳者其實可存股，主因是銀行利差由之前1.23％增至1.36％預期獲利增加，如彰銀、台中銀、台企銀、聯邦銀、上海商銀等。另受惠台美利差擴大有利SWAP換匯交易可賺價差可波段操作，兆豐金1月SWAP賺16億元、第一金今年SWAP估賺90億元。

壽險股金控估也可採定期定額方式，雖去年獲利很差、1月還是未改善，但估將是獲利谷底，如富邦金、國泰金、中信金等只要股匯市穩定過去都能創造超額利潤，都有其實力。若美國可能不再升息時可投資高殖利投資型債券，如國泰00725B（殖利率約5.89％）、富邦00740B（約6.03％）、元大00720B（約5.74％）等。

盤勢分析及選股：

大盤目前持續創波段新高，不過輪漲很快，之前ChatGPT、軍工、儲能等有休息味道，近日深跌股如鏡頭股、記憶體股、面板股都反彈，如大立光、群創、華邦電、京元電等。台積電2月營收很重要，因第1季營收估約5,255億元，1月約2,000億元，等於2月，3月平均約1,650億元，若公布是如此，台積電應會再測底，但若仍有2千億元水準，表示ChatGPT訂單湧入，將會振奮大盤上攻。