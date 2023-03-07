外資買超39億 台股趨堅 空方聚焦這變數

三大法人買超台股93.54億元

台股今天漲94.38點，收在15857.89點，成交值新台幣2300.78億元。三大法人同步買超，合計買超93.54億元。

自營商買超18.54億元，投信買超35.77億元，外資及陸資買超39.23億元。

業內人士指出，美國Fed（聯準會）利率決策，將影響美股多、空動向，而且美國3個月、6個月、1年期、2年期國債收益率都處在4%以上高檔區，對穩定尋求收益資金流出股市具負向，因此，台股短期驚驚漲格局，還需觀察空方關注的利率變數，步步為營。

此外，由於前波部分領軍攻堅高價IC股，短線已陸續拉回，顯示個股本益比、價值投資與股息殖利率多面臨調整期，加上5月又是報稅季，依歷史經驗，大盤短多或僅走至3、4月，之後進入磨人的中期整理階段，因此，盤勢與個股在高檔的量價關係，需密切追蹤。

（中央社；工商時報 數位編輯）

機電類股帶動 台股收漲94.38點挑戰萬六

美股漲跌互見，市場靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）本週的聽證會談話，台股今天在電機機械、電器電纜族群走高帶動上揚，終場收在15857.89點，續創波段高點。

加權指數今天震盪走高，終場上漲94.38點，以15857.89點作收，漲幅0.6%，成交值新台幣2300.78億元。

台積電、聯發科等半導體類股今天走勢較為收斂，終場台積電上漲3元、收524元，漲幅為0.57%；聯發科收盤小漲4元，收788元，漲幅0.51%。

今天買氣主要集中在電機機械、電器電纜類股，終場分別上漲2.42%、4.62%。

其中，電機類股的上銀昨天釋出第2季業績可望逐步上升，上半年業績拚逐月回溫等利多訊息，帶動股價表現，終場收在263元，上漲14元，漲幅5.62%。另外，鋼鐵、汽車、觀光等族群也有不錯表現。

（中央社）

《盤後解析》台股續創近9月新高 留下1敗筆

觀望鮑爾發言，美股昨夜漲跌參半，台股則延續昨日多頭走勢，早盤小漲開出後，雖因台積電、大立光等電子權值股偏空而落於平盤上下震盪，所幸光學鏡頭、儲能等族群續強，加上盤中台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)等翻紅，近日大舉回調的華新(1605)也重振旗鼓，電動車、資安族群亦獲多頭點火，大盤漲點快速拉升至百餘點，指數逼近15900關卡。

終場加權指數收在15857.89點，續創近9個月收盤新高，上漲94.38點，成交值2300.79億元；櫃買指數收在211.14點，上漲0.35點，成交值838.28億元。

國泰證券證期處協理簡伯儀指出，台股收盤創近9個月新高，不過量能稍嫌不足，有點量價背離的意味，OTC也不若前幾日般的強勢，盤面上雖然維持多頭，但強中有透弱的感覺。預期未來台股仍會良性輪動，後續還需要觀察5日量能是否能維持2400億元以上。

盤面上，台積電早盤疲軟，午盤買盤進駐，推升股價翻紅，收在524元，上漲0.58%，股王、股后一起落難，信驊、大立光收在2565元、2440元，跌幅3.93%、0.41%；重電股熱燒，台達電收在301.5元，漲3.97%、東元收在漲停板35.1元、華新收在53.8元，上漲6.11%；軍工題材的榮鋼、jpp-KY皆收在漲停板48.1、105元。

聯準會主席鮑爾本周在美國會發表證詞和備受關注的美國就業報告發布前，市場觀望氣氛濃厚。台股近期輪動十分快速，分析師認為，操作勿過度追高，逢回再留意為上策。

（時報資訊 郭鴻慧）