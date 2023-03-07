大魯閣紀念品行情能追？內行曝1關鍵搖頭

股東會紀念品陸續揭曉，大魯閣主打總價值超過3200元的消費抵用券，吸引股民搶買，股價奔漲停。但專家分析，大魯閣目前股價來到逾2年高點，除難複製去年連6根漲停盛況，加上去年難配息，不建議追價入手，反較看好聯電殖利率近7%，股息紀念品兩頭拿；而預計4月中旬公布紀念品的中鋼及王品，營運具基本面支撐，紀念品也向來不差，同樣值得期待。

近年股東會紀念品大多以超商50元禮物卡為主，便當盒、洗潔精、保健食品等民生產品也頗受歡迎。其中，大魯閣宣布今年的股東會紀念品，將透過「大魯閣APP」提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」，價值超過3200元。

除消費抵用券可直接折抵消費金額，買1送1券則可選擇指定業態消費，自6月起至明年1月，每月限用1次，股東持股不限股數，就算只買1股也發，而持股1000股以上的股東，還加碼600元優惠券，激勵今（7）日股價開盤急攻漲停至20.25元，創逾2年新高。

大魯閣指出，今年股東會預計於5月31日舉行，3月29日為有權參加股東會的最後買進日，5月31日起可以透過下載「大魯閣APP」線上領取使用。此外，6月1日開始，股東憑抵用金來場館消費，每月再抽1萬元抵用金。

聯電擬配息3.6元，換算殖利率近7%

由於大魯閣去年股東會紀念品行情超熱烈，一舉增加近10萬名股東，今年捲土重來，能否再掀盛況受矚。雖小股東僅花20元就能得到價值3,200元的小確幸，但理財達人艾蜜莉認為，去年大魯閣也是發放價值2,800元的抵用券，當時股價從11元漲到19元，但去年例子顯示，股價雖可能因發放紀念品而上漲，但同時也可能因市場因素或公司營運狀況不佳而下跌。

她認為，買1股領紀念品或許還可以，但買1張套牢就得不償失，畢竟大魯閣去年營收雖年增，但前3季每虧損仍0.31元。另有專家提醒，大魯閣去年公布紀念品後雖連拉6根漲停，但現在股價較去年起漲點已翻倍，股價位階完全不同，提醒投資人小心。

至於擁有逾83萬名股東的聯電，股東會紀念品向來別出心裁，今年與本土文創品牌合推咖波貓UMC聯名款（UMC x BUGCAT CAPOO）愛地球碗組，除每套碗組共有2個碗且有不同畫作，並以愛地球為主題，包裝盒也可再利用當成面紙盒及撲滿使用。

專家認為，除了紀念品別出心裁，預計5月31日召開股東會的聯電，日前董事會已決議每股配發現金股息3.6元，除盈餘配發率逾5成，換算殖利率也有近7%，更值得投資人持有。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）