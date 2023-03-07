台股驚驚漲 老手見1現象:這5檔股票小心了

台股今年以來一路驚驚漲，但資深分析師提醒，台股走勢如同火車登山，雖整個趨勢向上，但波段漲幅縮小，即使第9、10車廂依然加速上爬，但第1、2節車廂已過山頂準備往下，除波段漲幅縮小，選股更要找低基期的落後補漲股，並獲利了結漲幅過大的高基期個股，點名IC設計中的創意、世芯-KY、信驊、M31、晶心科等5家是族群火車頭，下山風險高。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，台股波段漲幅將縮小，但落後低基期個股漲勢將放大，是近期投資人最需關注的2大特點。

主計總處再下修2023年經濟成長率為2.12％，勉強保2，創8年最低，大幅下修的原因是今年出口展望低迷，上次2022年11月預測今年經濟成長率2.7％，這次下修幅度高達0.63％。

去年11月台股收盤指數14879 點，現在又漲千點，對比GDP大幅下修，台股應是提前反應下半年經濟好轉，但接下來越往上就漲幅愈小，當這種情況發生，務必選股秉持低基期原則。

台積電概念股之一的創意，近1年暴漲129％，是台股第1節車廂的火車頭

為何GDP下修，出口及外銷接單衰退等重大利空發布，台股卻依舊上漲，他指出，因為市場相信這些利空已在過去台股下跌時反應過了，但要開始注意第1、2節車廂的個股，利多鈍化但對利空敏感，表示估值偏高。

估值的量尺是美國10年期公債收益率，上周站上4％，創4個月新高，但現在又跌回4％以下，但2月非農就業報告若再如同1月意外新增就業人數大增，被視為全球資產定價之錨的10年期公債收益率，必然再站回4％。

蔡明彰以高價電子股為例，股價已大漲充分反應利多，但發放的股息殖利率無法打敗10年期公債收益率的4％，這種個股不正是第1、2節車廂的股票。

美國出手將28家陸企列入實體清單，其中盛科通信是創意的大客戶，佔營收1成，目前尚未確定衝擊創意的營運，但公司今年展望仍樂觀。

創意是最重要的高價IC設計指標，台積電概念股也有AI題材，但股價今年來上漲68％，近1年大漲129％，對比大多數IC設計今年來雖上漲，但仍補不了過去1年的大跌，表示創意應是台股第1節車廂的火車頭個股。

世芯-KY與信驊股利各估為15元、50元，殖利率不到2％都偏低

創意去年EPS27元，今年估30元，成長1成，是少數IC設計今年EPS保持成長者，但可能已反應在股價的突出績效上，創意今年發放14元股息，曾創1,230元天價，以目前仍在千元以上的價位計算的殖利率約1.3％過低。

同時，外資從900元以上處於賣方，2月大漲48％，但外資賣超6,300張，創這檔股票史上最大單月賣超數量，當然也表示內資很神勇全力拉抬，化解外資龐大賣壓。

不過接下來投資人要思考，萬一10年期公債收益率站穩4％，創意僅1.3％的股息殖利率能否形成護身符，又來自於美國封殺中國客戶的雜音干擾，可能成為第1節車廂個股加速往下的最後1根稻草。

同樣被美國出重手掃到颱風尾的個股還有世芯-KY、信驊。世芯-KY今年來上漲 22％，但近1年仍下跌20％，信驊今年來大漲59％，過去1年上漲11％。

相較之下，信驊比較像是第1節車廂的股票，2家公司尚未宣布股息，預估世芯-KY發放15元、信驊50元，以目前價位計算的殖利率都在2％以下，明顯低於10年期公債收益率。

股價今年來及過去1年已大漲，但預估股息殖利率明顯低於 10 年期公債收益率的高價IC設計還有M31、晶心科也一併注意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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